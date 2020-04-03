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Питерец.ру » Экономика » В Петербурге уничтожили почти 2 тысячи зараженных колумбийских гвоздик

В Петербурге уничтожили почти 2 тысячи зараженных колумбийских гвоздик

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
В Санкт-Петербурге уничтожили почти 2 тысячи зараженных колумбийских гвоздик

В Санкт-Петербурге на складе временного хранения должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля в партии импортных срезанных гвоздик были выявлены живые насекомые. 

Результаты лабораторных исследований, проведенных в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», подтвердили наличие в цветах жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя – западного цветочного (калифорнийского) трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

Заражённые гвоздики, страной происхождения которых, согласно фитосанитарному сертификату, является Колумбия, следовали автомобильным транспортом из Латвии в адрес петербургской фирмы, занимающейся оптовой торговлей цветами. 

В соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, по решению собственника, 1950 срезанных гвоздик уничтожены.

Источник: Россельхознадзор
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