В Петербурге уничтожили почти 2 тысячи зараженных колумбийских гвоздик

В Санкт-Петербурге на складе временного хранения должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля в партии импортных срезанных гвоздик были выявлены живые насекомые.

Результаты лабораторных исследований, проведенных в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», подтвердили наличие в цветах жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя – западного цветочного (калифорнийского) трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

Заражённые гвоздики, страной происхождения которых, согласно фитосанитарному сертификату, является Колумбия, следовали автомобильным транспортом из Латвии в адрес петербургской фирмы, занимающейся оптовой торговлей цветами.

В соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, по решению собственника, 1950 срезанных гвоздик уничтожены.