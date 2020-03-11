В Петербурге будет уничтожено 1400 заражённых эустом, хризантем и гвоздик

В Санкт-Петербурге на складе временного хранения должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля в партиях импортных срезанных цветов были выявлены живые насекомые.

Результаты лабораторных исследований, проведенных в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», подтвердили наличие в цветах жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя – западного цветочного (калифорнийского) трипса (Frankliniella occidentalis Perg.).

Заражённые эустомы, хризантемы и гвоздики, странами происхождения которых, согласно фитосанитарным сертификатам, являются Нидерланды и Колумбия, следовали автомобильным транспортом из Латвии в адрес фирмы Санкт-Петербурга, занимающейся оптовой торговлей растениями.

В соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений 1400 срезанных цветов будут уничтожены.