В Петербурге уничтожены розы и мимозы с томатным трипсом

В Санкт-Петербурге на складе временного хранения должностными лицами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям при проведении карантинного фитосанитарного контроля в партиях импортных срезанных цветов были выявлены живые насекомые.

По результатам лабораторных исследований, проведенных в ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория», подтверждено наличие в срезанных цветах жизнеспособных особей опасного карантинного вредителя – томатного трипса (Frankliniella schultzei (Trybom).

Заражённые розы и мимозы, странами происхождения которых, согласно фитосанитарным сертификатам - Кения и Италия, следовали автомобильным транспортом из Латвии в адреса фирм Санкт-Петербурга, специализирующихся на оптовой торговле растениями.

В соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, по решению собственников продукции более 500 срезанных цветов уничтожены.

Томатный трипс (Frankliniella schultzei (Trybom)) – широкий полифаг, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза, питающийся многими культурными и дикорастущими растениями в различных частях мира. Томатный трипс повреждает кукурузу, томат, огурец, перец, салат, арахис, подсолнечник, сою, хлопчатник, сорго, лук, тыкву, батат, хризантему, ирис, гвоздику, маргаритку и другие культуры.



