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Питерец.ру » Экономика » В Петербург не пустили зараженные томаты

В Петербург не пустили зараженные томаты

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Россельхознадзор
Управлением Россельхознадзора предотвращён ввоз более чем 18 тонн заражённых карантинным объектом томатов

По результатам проведения карантинного фитосанитарного контроля в Большом порту Санкт-Петербурга должностным лицом Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям была выявлена партия свежих томатов, заражённых опасным карантинным вредителем растений – южноамериканской томатной молью. Овощи, общим весом 18,7 тонн, прибыли в Петербург из Марокко и следовали в адрес одного из предприятий города, занимающегося оптовой торговлей продовольствием.

Заражение партии томатов южноамериканской томатной молью (Tuta absoluta (Meyrick) подтвердили специалисты ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» по результатам проведённых лабораторных исследований.

По решению владельца груза, 18,7 тонн свежих томатов подлежат карантинному фитосанитарному обеззараживанию. Груз будет выпущен в обращение только по результатам карантинного фитосанитарного контроля (надзора), подтверждающего эффективность проведенного обеззараживания.

Источник: Россельхознадзор
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