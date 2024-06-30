Выбор корма для собак: советы профессионалов

Современные владельцы собак понимают преимущества готовых кормов, имеющих длительный срок годности и сбалансированный состав. Но зачастую возникает проблема выбора хорошего корма из огромного числа предложений. Люди банально теряются в классах, линейках и брендах.

Далее дадим несколько практических советов по выбору качественного рациона для собаки.

Какие бывают виды кормов?

Рационы можно разделить на две большие категории:

Влажные. Содержат до 80% влаги, с ними питомцу не обязательно дополнительно пить воду. Продаются в виде кусков в бульоне, муссов и паштетов. Их структура нравится большинству собак.

Сухие. В них не более 15% влаги, что обязывает владельцев следить за режимом питья своих питомцев. Такие корма реализуются в виде гранул. Они имеют более высокую калорийность (по сравнению с влажными), поэтому для насыщения их нужно гораздо меньше.

Допускается смешивание разных видов корма. В частности, такое комбинированное питание применяется тогда, когда собака пьет мало жидкости и необходимо поддерживать водный баланс в ее организме.

Существующие классы кормов

Готовое питание делится на три класса, которые отличаются по составу нутриентов. То есть в них разное содержание витаминов и минералов, качество сырья, макро- и микронутриентов. Рассмотрим каждый класс.

Эконом

Производится из дешевого сырья, нужное количество протеина обеспечивается костной мукой и белками растительного происхождения. Нередко вкусовая привлекательность достигается путем добавления ароматизаторов и усилителей вкуса. У них отсутствует деление на линейки.

Премиум

Имеют неплохой баланс нутриентов. В них около четверти объема — это белки животного происхождения, которые обеспечиваются мясом и субпродуктами. Проблема в том, что нередко в них очень много углеводов. Но зато есть отдельные линейки для кастратов, щенков, возрастных собак и т.д. Хорошим примером таких кормов является продукция SIRIUS.

Супер-премиум

Имеют близкий к идеальному состав, в котором учитываются пищевые потребности собак. Белки в таком корме представлены говядиной, курицей, индейкой и ягнятиной. Кроме этого в нем имеются лучшие субпродукты (сердце, печень, почки и язык).

Что конкретно купить для своего питомца?

Если у собаки особые пищевые потребности (аллергия, ожирение и т.д.), ей необходим специальный корм. Когда питомец страдает каким-то заболеванием или проходит реабилитацию, ему нужен лечебный рацион. Здоровым животным достаточно повседневного питания.

Сухой корм: что выбрать для собаки

При выборе конкретного продукта следует учесть возраст собаки («senior» — для возрастных особей, «adult» — для взрослых и «junior» — для молодых) и ее конституцию (для крупных псов выпускается корм с большими гранулами, он отличаются балансом нутриентов и энергетической ценностью). Лучшим выбором будут сухие корма для собак премиум класса от бренда SIRIUS. Среди них найдется продукция для собак с разными потребностями и вкусовыми предпочтениями.

Влажный корм: какой именно подойдет вашему питомцу

Здесь важно использовать только полнорационные корма, в которых идеальный баланс питательных веществ и содержатся все необходимые компоненты.

ВАЖНО: И все-таки оптимально придерживаться смешанного питания. Такая схема исключит проблемы с водным балансом, а также обеспечит нужный уровень нагрузки на челюстной аппарат при разгрызании твердых гранул.