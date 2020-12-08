Популярные товары для домашних питомцев в зоомагазине

Уход за собаками, кошками и другими питомцами требует покупки разных товаров, от кормов до ковриков, поводков и сумок-переносок. Все необходимое найдется в зоомагазине.

Корма для четвероногих любимцев – собак и кошек

Ассортимент кормов очень широкий, представленный десятками брендов – ACANA, Royal Canin, HILL'S, PURINA, CLAN, BOREAL и др. Питание для домашних питомцев делится на разные категории:

сухое и влажное;

класс – от «эконом» до «холистик» (супер-премиальный корм);

консервы;

лечебные корма (со специальными добавками) и др.

Корма подбираются с учетом возраста животного и особенностей питания (для зубов, для красивой и здоровой шерсти, для питомцев с чувствительной пищеварительной системой и пр.).

Ошейники и игрушки

Для каждого питомца можно подобрать подходящий ошейник, включая современные и удобные аксессуары со светоотражающей вставкой. Большим спросом пользуются нейлоновые ошейники, изготовленные из мягкого материала, не натирающего шею собаке. Аксессуары представлены в разных расцветках.

Выбор товаров большой, например, интернет зоомагазин в Санкт-Петербурге https://dogokot.ru/ предлагает корма, игрушки и другую продукцию для всех питомцев – собак, кошек, рыбок, грызунов и др. Здесь дается подробное описание каждого товара с указанием характеристик и стоимости. Например, на сайте представлены разнообразные игрушки для собак – мягкие, латексные, веревки, мячи, канаты и т.д.

Собакам нужны игрушки, они помогают сохранять активность и не только. Например, можно купить четвероногому другу жевательную косточку из гипоаллергенного материала для игр и одновременной чистки зубов. Игрушка специально разработана с учетом строения челюстей собак разного возраста.

Миски, поводки и переноски

В продаже можно найти миски из разных материалов, включая металл и пластик. Очень популярны автопоилки для кошек и собак с прозрачной емкостью для удобного контроля сухого корма.

Для выгула собачки понадобится поводок, хороший выбор – рулетка. Есть модели, полностью освобождающие руки хозяина. Такие поводки оснащаются фиксирующей кнопкой и автоблокировкой.

Часто путешествуете с кошкой или собакой? Для поездок предусмотрены сумки-переноски, имеющие разные формы и размеры. Эргономичная конструкция создает комфортные условия для животных, уютно размещаемых внутри сумки. Делайте выбор в пользу изделий из прочных и практичных материалов, устойчивых к износу и воздействию влаги, особенно если планируете пользоваться переноской регулярно.

В качестве завершения заметим, что современным владельцам домашних животных повезло – в зоомагазинах есть все необходимое для ухода за собаками, кошками и другими питомцами.