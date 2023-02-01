Профилактика ЛОР-заболеваний

ЛОР-органы - важнейшая составляющая организма, которая отвечает не только за восприятие окружающего мира, но и защищает нас от вирусов и бактерий. Уши и носоглотка анатомически взаимосвязаны между собой, поэтому необходимо постоянно заботиться об их состоянии и своевременно проходить профилактику.

Заболеваниям ЛОР-органов в одинаковой степени подвержены и взрослые, и дети. Самое главное - вовремя выявить первые симптомы, чтобы не запустить ситуацию и не довести до осложнений. ЛОР-заболевания могут быть спровоцированы следующими факторами:

наследственная предрасположенность;

анатомические отклонения в строении носоглотки или ушной раковины;

резкая смена климата;

инфекции, контакт с людьми, которые являются носителями вирусов;

повышенные умственные и физические нагрузки, стрессы;

нарушение правил личной гигиены;

переохлаждение, ношение одежды не по погоде.

Поводом для обращения к врачу-отоларингологу может служить кашель, першение в горле, заложенность носа, ухудшение слуха, воспаление лимфатических узлов, головная боль в облатси лба. Чтобы выяснить причину недомогания, нужно пройти осмотр у врача,который затем поставит диагноз и назначит лечение. Однако гораздо проще на постоянной основе поддерживать свой организм, чтобы вовсе не допустить возникновения ЛОР-заболеваний.

БАДы для профилактики болезней дыхания и слуха

Для профилактики ЛОР-заболеваний нужно как можно больше времени проводить на свежем воздухе, летом принимать солнечные ванны, а также плавать, так как вода повышает защитные силы организма.

Лучший способ поддержать здоровье ЛОР-органов и избежать осложнений - регулярно принимать БАДы - средства натурального происхождения, помогающие напитать организм всеми необходимыми полезными веществами. В отличие от лекарственных препаратов они практически не имеют противопоказаний и прекрасно усваиваются организмом, восстанавливают собственные силы нашей имунной системы. Таким образом, мы не боремся с симптомами, а делаем все, чтобы наш сильный и здоровый организм самостоятельно мог противостоять любым инфекциями ЛОР-органов.

К числу самых эффективных биодобавок для профилактики ЛОР-заболеваний относят Саумал - сублимированный напиток из парного кобыльего молока, обладающий уникальными свойствами. Он помогает восстановить защитные функции организма, укрепляет иммунитет, повышает жизненную энергию.

Сила природы против вирусов и бактерий

Кобылье молоко - ценный источник витаминов и микроэлементов. Однако в свежем виде оно практически недоступно, т.к. сквашивается через 15-20 минут после доения, теряя свою целительную силу. Однако современные технологии позволили решить эту проблему. Методом лиофильной сушки из кобыльего молока получают порошкообразное вещество, в котором сохраняются витамины всех групп, минералы, ценные аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты. В таком виде саумал удобнее принимать - целебный напиток всегда будет под рукой.

Саумал благотворно влияет на все системы организма:

Иммунную - повышает защитные свойства организма;

Сердечно-сосудистую - способствует образованию эритроцитов, нормализует работу сердца, повышает тонус сосудов;

Нервную - снижает утомляемость, улучшает память;

Пищеварительную - нормализует обмен веществ, поддерживает здоровую микрофлору кишечника;

Опорно-двигательную - способствует укреплению костей, предотвращает развитие артритов и артрозов;

Эндокринную - нормализует выработку гормонов.

Продукт положительно влияет и на состояние кожи и волос. При длительном применении улучшается цвет лица, волосы становятся гладкими и сияющими. Будьте здоровы!