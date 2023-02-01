Профилактика ЛОР-заболеваний

ЛОР-органы - важнейшая составляющая организма, которая отвечает не только за восприятие окружающего мира, но и защищает нас от вирусов и бактерий. Уши и носоглотка анатомически взаимосвязаны между собой, поэтому необходимо постоянно заботиться об их состоянии и своевременно проходить профилактику.
Заболеваниям ЛОР-органов в одинаковой степени подвержены и взрослые, и дети. Самое главное - вовремя выявить первые симптомы, чтобы не запустить ситуацию и не довести до осложнений. ЛОР-заболевания могут быть спровоцированы следующими факторами:
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наследственная предрасположенность;
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анатомические отклонения в строении носоглотки или ушной раковины;
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резкая смена климата;
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инфекции, контакт с людьми, которые являются носителями вирусов;
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повышенные умственные и физические нагрузки, стрессы;
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нарушение правил личной гигиены;
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переохлаждение, ношение одежды не по погоде.
Поводом для обращения к врачу-отоларингологу может служить кашель, першение в горле, заложенность носа, ухудшение слуха, воспаление лимфатических узлов, головная боль в облатси лба. Чтобы выяснить причину недомогания, нужно пройти осмотр у врача,который затем поставит диагноз и назначит лечение. Однако гораздо проще на постоянной основе поддерживать свой организм, чтобы вовсе не допустить возникновения ЛОР-заболеваний.
БАДы для профилактики болезней дыхания и слуха
Для профилактики ЛОР-заболеваний нужно как можно больше времени проводить на свежем воздухе, летом принимать солнечные ванны, а также плавать, так как вода повышает защитные силы организма.
Лучший способ поддержать здоровье ЛОР-органов и избежать осложнений - регулярно принимать БАДы - средства натурального происхождения, помогающие напитать организм всеми необходимыми полезными веществами. В отличие от лекарственных препаратов они практически не имеют противопоказаний и прекрасно усваиваются организмом, восстанавливают собственные силы нашей имунной системы. Таким образом, мы не боремся с симптомами, а делаем все, чтобы наш сильный и здоровый организм самостоятельно мог противостоять любым инфекциями ЛОР-органов.
К числу самых эффективных биодобавок для профилактики ЛОР-заболеваний относят Саумал - сублимированный напиток из парного кобыльего молока, обладающий уникальными свойствами. Он помогает восстановить защитные функции организма, укрепляет иммунитет, повышает жизненную энергию.
Сила природы против вирусов и бактерий
Кобылье молоко - ценный источник витаминов и микроэлементов. Однако в свежем виде оно практически недоступно, т.к. сквашивается через 15-20 минут после доения, теряя свою целительную силу. Однако современные технологии позволили решить эту проблему. Методом лиофильной сушки из кобыльего молока получают порошкообразное вещество, в котором сохраняются витамины всех групп, минералы, ценные аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты. В таком виде саумал удобнее принимать - целебный напиток всегда будет под рукой.
Саумал благотворно влияет на все системы организма:
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Иммунную - повышает защитные свойства организма;
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Сердечно-сосудистую - способствует образованию эритроцитов, нормализует работу сердца, повышает тонус сосудов;
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Нервную - снижает утомляемость, улучшает память;
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Пищеварительную - нормализует обмен веществ, поддерживает здоровую микрофлору кишечника;
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Опорно-двигательную - способствует укреплению костей, предотвращает развитие артритов и артрозов;
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Эндокринную - нормализует выработку гормонов.
Продукт положительно влияет и на состояние кожи и волос. При длительном применении улучшается цвет лица, волосы становятся гладкими и сияющими. Будьте здоровы!