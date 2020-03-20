Когда следует обращаться к врачу

«Питерец.ру» сообщает, что вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев сообщил, с какими симптомами необходимо обращаться к врачу. Это температура тела выше 37 градусов, сухой кашель и першение в горле. Иногда признаками коронавирусной инфекции может быть другое – отсутствие температуры, кишечные расстройства, ломота, боль в суставах, общая слабость.

В этих случаях человек нужно вызвать врача. Особенно серьезно нужно подойти, если человек вернулся из поездки в Европу. Эргашев подчеркнул, что тест на коронавирус можно сделать в каждом районе города.

Федеральные и местные власти делают все возможное, чтобы коронавирусная инфекция не распространялась на территории нашей страны. Для этого предпринимаются серьезные меры безопасности.