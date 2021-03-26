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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Периодонтит: профилактика и лечение

Периодонтит: профилактика и лечение

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
PiXABAY
Здоровье зубов и соблюдение гигиены полости рта влияет на правильное функционирование других органов и систем.

Здоровье зубов и соблюдение гигиены полости рта влияет на правильное функционирование других органов и систем. Все в организме взаимосвязано. Правильное пережевывание пищи — это залог нормальной работы пищеварительной системы, от которой в свою очередь зависит именная система, а следовательно и здоровье всего организма. Поэтому так важно заботиться о зубах. Если вы столкнулись с проблемой периодонтита, необходимо срочно заняться лечением этой болезни, а лучше регулярно заботиться о здоровье полости рта и проводить диагностику.

Как вылечить периодонтит

Периодонтит — серьезное заболевание, которое требует качественного лечения и профессионализма врача. Это проблема относится к осложнениям запущенного и невылеченного кариеса. До области поражения тканей не так легко добраться, поскольку она находится в самой глубине корня. Такая работа под силу только специалисту высокой квалификации клиники www.DentaGuard.ru и с опытом решения подобных проблем.

Периодонтит может возникнуть по нескольким причинам:

  • запущенный случай кариесного поражения зуба;
  • серьезное механическое повреждение челюсти;
  • некачественно проведенное лечение пульпита.

Вне зависимости от первопричины последствиями является воспалительный процесс, который протекает глубоко в корне. Это достаточно серьезная проблема, поскольку близко расположены жизненно важные органы, на которые может распространиться гнойный процесс. Чтобы этого не допустить при первых же симптомах, а именно болях, покраснениях и воспалениях десны, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Как не допустить развитие заболевания: профилактика

Лечение периодонтита достаточно сложное, после основной операции требуется дальнейший контроль состояния полости рта и профилактические действия. Как известно, заболевание легче предотвратить, чем лечить, поэтому так важно следить за гигиеной полости рта. Важно регулярно обращаться к стоматологу для профилактического осмотра, даже если ничего не болит. Помимо щетки и пасты необходимо использовать зубную нить для тщательного удаления остатков пищи между зубами.

Если у вас появился кариес, его нужно в срочном порядке вылечить и запломбировать. Стоит пользоваться услугами квалифицированных специалистов, обращаться в проверенные клиники. Такой подход станет залогом здоровья.

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