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Камни в миндалинах

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
icloudhospital.com
Тонзиллолиты — это камни на гландах, которые похожи на белые или желтые твердые образования.

Тонзиллолиты — это камни на гландах, которые похожи на белые или желтые твердые образования. Они могут появиться вследствие рецидива тонзиллита, при частых воспалительных процессах горла или из-за плохой гигиены ротовой полости.

Миндалины в горле — первая линия защиты от патогенных бактерий и вирусов. Железа помогает бороться с инфекцией, не давая ей попасть непосредственно в организм.

Причины возникновения тонзиллолитов?

Камни миндалин образовываются из остатков бактерий, слюны, слизи, пищи, мертвых клеток. Они скапливаются в криптах, небольших туннелях гланд, где затвердевают. Размер пробок может быть от одного миллиметра до сантиметра.

Если у больного тонзиллит и частые ангины, они могут спровоцировать образование камня. Когда, железа набухает, каналы увеличиваются и накапливают больше «мусора». Если камни формируются с острыми краями, то больше раздражают слизистую и усиливают воспаление.

У некоторых людей структура железы с большим количеством крипт. Такая физиология провоцирует постоянное попадание в туннели слюны, грибка, вирусов, пыли, провоцируя частые заболевания горла.

Симптомы присутствия камней

Следует обратиться к специалисту, если присутствуют такие признаки:

  • плохой запах изо рта;

  • болевые ощущения в горле;

  • сложность при глотании;

  • чувство инородного тела, будто что-то мешает.

У многих людей камни не проявляются и нет болезненных ощущений. В таком случае их можно удалить в домашних условиях.

Как предотвратить появление и развитие камней?

Чтобы избежать появления кальцификатов, следует придерживаться несложных правил гигиены полости рта:

  • пользоваться пастой с содержанием фтора;

  • чистить зубы 2 раза в день;

  • на ночь очищать зубы нитью;

  • полоскать рот после приема пищи;

  • проверяться у стоматолога раз в год;

  • пить достаточное количество жидкости, от 1,5 литра в день;

  • следует ограничить употребление спиртных напиток;

  • ограничить употребление сахара и сахаросодержащих продуктов.

Лечение тонзиллолитов

Часто тонзиллярные камни не являются проблемой. При склонности к образованию пробок следует после еды полоскать рот водой с солью. Такой раствор уменьшает количество бактерий и хорошо удаляет скопившийся «мусор».

Не стоит использовать растворы с содержанием спирта. Они могут раздражать гланды.

В самых крайних случаях при образовании хронических камней, врач может рекомендовать их полное удаление.

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