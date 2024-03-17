Как работает клиника доказательной медицины

Обращение в клинику доказательной медицины на сегодняшний день является лучшим решением для тех, кто действительно заботится о своём здоровье. Речь идёт об использовании принципиально нового подхода с использованием применением ведущих технологий, сбора, анализа и последующего обобщения информации. В результате медицинская помощь каждому пациенту оказывается в индивидуальном порядке.

Применение подобных методик подразумевает интеграцию клинического опыта с теми результатами, что оказались наиболее выраженными. Систематические исследования в данном направлении деятельности проводятся для того, чтобы в результате подобрать самые безопасные и эффективные мероприятия диагностики и лечения. Цель доказательной медицины – забота о каждом пациенте отдельно. В основе лежит идентификация точных, эффективных, а главное, безопасных методов обследования и лечения, преимущества которых были доказаны ранее и всегда сравниваются с имеющимися рисками.

Почему стоит обращаться к тем специалистам, что придерживаются основ доказательной медицины в своей работе

Наглядный опыт работы в данном направлении деятельности может продемонстрировать "Огни Олимпа" – клиника доказательной медицины, где работают настоящие профессионалы. В деятельности специалистов учитываются три главных постулата: это научные исследования, клинический опыт конкретного врача и ожидания пациентов. Для того чтобы прописанные лекарственные препараты и методы лечения были действительно эффективными, необходимо предварительно проверить их на безопасность и эффективность. Клинические исследования в данном случае проводятся в соответствии со строгим регламентом.

Основой доказательной медицины выступают рандомизированные исследования, которые находятся под тщательным контролем. Подобный метод позволяет получить точные и объективные результаты. Участникам эксперимента, разделенным на группы, предлагается плацебо, экспериментальный препарат, а также лечение по общепринятым схемам. Это позволяет определить, какое решение будет более эффективным при необходимости избавиться от того или иного заболевания.

Доказательная медицина подразумевает принятие оптимального решения по обследованию и дальнейшему лечению пациента, перед этим обязательно следует пройти четыре этапа.

В первую очередь ставится клинический вопрос. Вторым этапом является сбор доказательств, позволяющих на него ответить. Третья стадия – оценка качества полученной информации. Она берётся за основу дальнейшего принятия решения по лечению конкретного пациента.