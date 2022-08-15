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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Диагностика » Услуги многопрофильной семейной клиники

Услуги многопрофильной семейной клиники

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
emsclinic.ru
Качество нашей жизни, долголетие зависит напрямую от того, как мы следим за своим здоровьем.

Качество нашей жизни, долголетие зависит напрямую от того, как мы следим за своим здоровьем. Важно при обнаружении любых неприятных ощущений, симптомов обратиться за медицинской помощью. Высококачественное медицинское обслуживание можно получить в многопрофильной семейной клинике EMS в Санкт-Петербурге.

Услуги клиники

В клинике принимают врачи общей практики и узкие специалисты:

  • терапевты;
  • педиатры;
  • кардиологи;
  • дерматологи;
  • гинекологи;
  • отоларингологи;
  • офтальмологи;
  • урологи;
  • стоматологи;
  • травматологи.

В клинике есть собственное диагностическое отделение, лаборатория, отделение физиотерапии ЛФК, реабилитации. В одном месте можно получить квалифицированную, полную медицинскую помощь, вне зависимости от того, с каким вопросом или проблемой вы сюда обратились. В клинике работают врачи с высочайшим уровнем квалификации, которые регулярно проходят переобучение, знакомятся с новыми методиками ведения пациентов, лечения определенных заболеваний, которые внедряются во всем мире.

Преимущества частной медицины

Основное преимущество обращения в частный многопрофильный медицинский центр заключается в том, что необходимую помощь вы получаете сразу без долгого ожидания. Прием специалистов осуществляется по предварительной записи на сайте https://www.emsclinic.ru/, клиника современной медицины работает так, чтобы каждый пациент чувствовал себя здесь комфортно.

В одном месте можно сдать необходимые анализы, которые будут выполнены в современной лаборатории, укомплектованной инновационным, высокоточным оборудованием. Здесь есть целый диагностический центр, где можно пройти ультразвуковое обследование, сделать рентген.

Вы не будете стоять в очередях, потому что к назначенному времени специалист примет вас без задержек. При необходимости лечащий врач, к которому вы первоначально обратитесь, отправит на консультацию к другому специалисту. Вдумчивый, комплексный подход к лечению любых заболеваний позволяет быстро выявить проблему, ее первопричину, подобрать оптимальную схему лечения.

Ряд услуг в клинике предназначен для маленьких пациентов. К каждому ребенку доктора находят индивидуальный подход, чтобы поход к врачу сопровождался только положительными эмоциями, не был стрессом. Стоимость консультаций узких специалистов установлена на невысоком уровне, в клинике постоянно проводятся акции.

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