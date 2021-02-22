В Ленобласти строится современная ветеринарная клиника

Оборудованная по последнему слову ветеринарной медицины современная клиника будет рассчитана на 60 посещений в день.

В ходе рабочего визита в Сосновый Бор строительство здания ветеринарной клиники осмотрел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«С просьбой о строительстве лечебницы для животных ко мне не раз обращались жители Соснового Бора. Мы определились с проектом, финансированием и теперь здесь будет современная ветстанция с УЗИ и КТ — диагностикой. Современному городу с индивидуальной архитектурой нужная достойная ветклиника», — подчеркнул губернатор.

Строительство лечебницы началось в марте 2020 года, окончание работ – в июле 2021 года.

Согласно проекту, это будет одноэтажное здание площадью 429 кв.м., разделённое внутри на зоны: ожидания, административную, хирургическую и терапевтическую. Кабинеты будут оборудованы современными приборами для диагностики и лечения животных. Также появятся магазин-аптека, дневной стационар для кошек и собак, лаборатория.

Стоимость строительства – 40,6 млн рублей. Финансирование осуществляется в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» за счет средств областного бюджета.