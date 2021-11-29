Диагностика и лечение в отделении онкоурологии «СМ-Клиника»

Самые распространенные онкоурологические заболевания – рак мочевого пузыря, предстательной железы, надпочечников и почек. Это серьезные патологии, требующие комплексного лечения.

Онкологическая клиника «СМ-Клиника» проводит диагностику и лечение разных видов патологий, онкологических заболеваний мочевого пузыря, почек, мочеточников и других органов.

Услуги отделения онкоурологии «СМ-Клиника»

Урологический рак может проявляться разными симптомами – болезненностью при мочеиспускании, сильной слабостью и усталостью, снижением массы тела без объективных причин, лихорадкой и др.

Каждая патология имеет свои характерные симптомы, например, при раке простаты пациенты жалуются на боли в промежности, частые позывы к мочеиспусканию, появление прожилок крови в моче и др.

Для установления точного диагноза проводится диагностика. В отделении «СМ-Клиника» есть современное оборудование для комплексного и полного исследования пациентов, диагностики опухолевых заболеваний мочевыделительных органов и наружных гениталий. Спектр услуг отделения онкоурологии очень широкий:

лечение рака консервативными методами;

хирургические операции (удаление новообразований);

реабилитация пациентов после лечения.

Подробнее о возможностях такого направления, как онкоурология, читайте на странице https://oncology-spb.ru/otdeleniya/onkourologiya, здесь же можно уточнить контактные данные отделения в Санкт-Петербурге и записаться на прием к квалифицированному и опытному урологу-онкологу.

Преимущества онкологического центра «СМ-Клиника»

Это современный центр онкологии с отличным техническим оснащением, укомплектованный штатом квалифицированных специалистов. В онкологическом центре «СМ-Клиника» применяется медицинское оборудование экспертного класса, включая новые компьютерные томографы (производства компании Siemens) и функциональные аппараты для УЗИ диагностики (проведение 3D и 4D исследований).

Другие преимущества

Медицинский сервис, соответствующий высоким международным стандартам.

Лечение всех видов рака.

Работа экспертного консилиума, утверждающего и курирующего планы обследования и лечения.

Широкий комплекс услуг для пациентов с онкологией.

Центр онкологии (Санкт-Петербург) предлагает высокое качество обслуживания. В клинике созданы комфортные условия для пациентов и их родных. Больше информации о возможностях центра, методах лечения и диагностики и пр., можно получить на сайте онкологической клиники «СМ-Клиника».