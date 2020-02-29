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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Лечение и профилактика » Медицинский центр «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге – преимущества получения платного лечения

Медицинский центр «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге – преимущества получения платного лечения

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Заболевания, травмы, плохое самочувствие – факторы, заметно снижающие качество жизни.

Заболевания, травмы, плохое самочувствие – факторы, заметно снижающие качество жизни. Для их успешного преодоления нужно иметь постоянный доступ к качественной медицинской помощи. В СПб ее предлагают многочисленные частные и государственные учреждения. Одним из лучших по отзывам пациентов признана «СМ-Клиника».

Основные направления деятельности медицинского центра в СПб

В клинике предоставляется полный комплекс современных медицинских услуг, включая:

  • консультации основных и узкопрофильных специалистов;
  • оперативные вмешательства;
  • дневной и круглосуточный стационар;
  • лабораторные исследования;
  • круглосуточный травпункт;
  • выезд врачей на дом.

В медицинском центре числится 800 врачей разных спецификаций – от терапевтов и педиатров до онкологов, маммологов, флебологов и пульмонологов. Всего открыто порядка 40 направлений. Специалисты оказывают помощь в профилактике, диагностике, составлении комплексных схем лечения острых и хронических заболеваний. В хирургическом отделении проводятся оперативные вмешательства экстренного и планового порядка, в том числе, малоинвазивными технологиями.

Капельницы, уколы, физиотерапевтические процедуры, ингаляции, лазерная терапия проводятся в стационаре и амбулаторно. На сайте https://www.smclinic-spb.ru/ можно получить более детальную информацию по всем направлениям лечения. Наличие собственной лаборатории дает возможность пациентам сдавать все анализы в одном месте, экономя время и деньги. Служба вызова врачей на дом позволяет получать консультативную поддержку в привычных условиях, получать уколы и капельницы, проводить УЗД исследования, сдавать материалы для лабораторных исследований.

Почему стоит обращаться в частную клинику

Услуги в частной клинике оказываются на платной основе. За деньги пациенты получают более качественное обслуживание, комфортные условия. Большая часть доходов медицинского центра вкладывается в развитие. Сюда входит покупка инновационного высокотехнологичного оборудования, гарантирующего точную диагностику, возможность внедрения новых технологий лечения с минимальным вредом для организма. Среди последних методик можно отметить лазерную терапию, эндоскопические операции, пластику и т. д.

Во всех помещениях клиники наблюдаются хороший ремонт, установлена удобная мебель. Здесь никогда нет очередей, задержек с получением результатов анализов и прочих проблем, характерных для поликлиник, находящихся на государственном обеспечении.

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