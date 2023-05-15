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Заказать рерайт текста диплома для Антиплагиат вуз

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Делаем ручной рерайт тексту дипломной работы для прохождения Антиплагиата

Нужен ручной рерайт для повышения оригинальности диплома?

Рерайт — это переписывание исходного текста своими словами. Этот прием чаще всего используют студенты в дипломах и курсовых работах для перефразирования текста с целью повышения уникальности для антиплагиата.

Различают 2 основных вида рерайта — автоматизированный и ручной. Авторерайт выполняется при помощи специализированных программ. Это самый быстрый способ перефразирования, однако на выходе получается результат сомнительного качества — чаще всего программы просто заменяют слова на синонимы, из-за чего текст становится нечитабельным, а иногда и полностью утрачивает смысл. Поэтому после «прогонки» курсовой или дипломной работы через сервис авторерайта текст требует дополнительной обработки.

Ручной же рерайт гораздо более эффективен как в плане результата, так и в плане временных затрат, поскольку, в отличие от машинных алгоритмов, человеческая фантазия не ограничена. Человек, знакомый с темой курсовой или диплома, способен донести одну и ту же мысль десятью разными способами.

Если уникальность дипломной работы или курсовой оставляет желать лучшего, то ручной рерайт — это настоящее спасение. Рассказываем, что делать, если нужен ручной рерайт учебной работы и как с его помощью добиться максимального результата.

Что делать, если нужен ручной рерайт для повышения оригинальности диплома

Если до предзащиты ещё есть время, то можно заняться ручным рерайтом работы самостоятельно. Для этого необходимо проанализировать отчёт антиплагиата и отметить все места, где обнаружены совпадения. После этого нужно пробежаться по всем неуникальным фрагментам текста и выделить среди них те, которые кажутся наиболее лёгкими для перефразирования (не обязательно менять полностью все совпадения, так как в учебных заведениях не требуют 100% уникальности).

Самостоятельный ручной рерайт, хотя и поможет прокачать свое знание материала, отнимает очень много времени, особенно если тема специфическая. Однако сейчас уже существуют специализированные сервисы, на которых можно заказать ручную переработку текста, в том числе и срочную, когда время совсем поджимает. Об одном из таких сервисов пойдет речь в следующем разделе данного материала.

Где выгодно заказать рерайт диплома

Рекомендуем обратиться на сайт Антиплагиатик https://antiplagiatik.ru. Ребята не просто перепишут текст своими словами — они изменят стиль, структуру и логику изложения и при этом сохранят все факты, упомянутые в работе (это называется ручной академический рерайт). Вы получите готовый текст, полностью соответствующий требованиям к оригинальности, всего за пару дней. При этом вы можете дополнительно указать и свои требования, и требования преподавателя — все будет сделано в лучшем виде.

За услуги Антиплагиатик берет совсем недорого — цена на ручной рерайт начинается от 95 рублей за 1000 символов и зависит от исходных условий.

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