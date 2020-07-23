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Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Высшее образование » Как написать курсовую работу за 2 часа

Как написать курсовую работу за 2 часа

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Расскажем, как написать курсовую работу за 2 часа, а также как проверить уникальность курсовой

Курсовая работа – это не самая сложная работа. Она состоит из двух больших частей: теоретической и практической. Теоретическая часть – это по сути реферат. Здесь нужно изложить разные точки зрения исследователей на научную проблему. Представить развитие предмета изучения, его нынешнее положение, а также в чем заключается сама проблема.

Большая часть из 30 страниц курсовой отводится именно теории и дополнительным страницам, как-то: титульный лист, список источников и оглавление.

Чтобы быстро выполнить работу, найдите готовый реферат по вашей теме и включите его в теоретическую часть. Затем вам нужно самостоятельно подготовить практическую главу. В этом вам поможет научные статьи, исследования и проч. Найдите в вашем библиографическом списке наиболее подходящие источники. Затем найдите фрагменты, которые объясняют предмет вашей темы. Вам нужно найти использование научных методов, например, анализ, обобщение, моделирование, эксперимент, опрос и т.д. Попробуйте вставить в свою работу несколько подходящих примеров.

Затем необходимо проверить уникальность курсовой. Это важно, ведь при недостаточно высоком показателе, курсовую могут забраковать. Если обнаружите низкий уровень уникальности – не переживайте. Обратитесь на сервис killer-antiplagiat. Здесь за 1 минуту можно поднять антиплагиат до 80-90%. Причем текст абсолютно никак не изменится.

После того, как вы успели сделать свою работу за 2 часа, необходимо ее правильно оформить. Найдите в интернете ГОСТы для оформления курсовой. Там вы сможете увидеть все требования и правила, которые относятся как к тексту в частности, так и к работе в целом.

Несмотря на то что этот метод помогает студентам пройти проверку на антиплагиат и сдать вовремя курсовую, мы рекомендуем использовать его только в исключительных случаях. Научный руководитель может прочитать текст и увидеть некоторые несоответствия. Поэтому если вы не сможете объяснить какие-либо не состыковки – это может грозить отчислением. Такой способ подходит тем, у кого остался всего лишь один день, чтобы сдать работу.

Не советуем также обращаться к исполнителям, пишущим работу за деньги. Часто на фирмах и на сайтах авторы используют именно этот метод. К тому же они не обращают внимание на содержание, поэтому преподаватели возвращают такие тексты намного чаще.

Будьте внимательны при сдаче работы из интернета и не забывайте про важность высокого процент оригинальности.

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