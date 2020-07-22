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Питерец.ру » Статьи » SEO, интернет » Антиплагиат

Антиплагиат

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Антиплагиат 2.0 С проблемой проверки уникальности текста приходится сталкиваться студентам практически всех учебных заведений.

Антиплагиат 2.0 С проблемой проверки уникальности текста приходится сталкиваться студентам практически всех учебных заведений. С появлением и развитием Интернета процесс обучения стал значительно проще, так как теперь поиск информации не представляет никаких трудностей. Однако это повлекло за собой возникновение новых правил, ужесточающих процесс проверки студенческих и научных работ. С 2008 года все ВУЗы России и других стран СНГ требуют соответствия работ высокому проценту уникальности. Один из лучших сервисом для проверки уникальности – антиплагиат 2.0 https://antiplagius.ru/. Проблема сервисов для проверки на плагиат Главный недостаток сервисов проверки текста на плагиат заключается в том, что низкий процент уникальности далеко не всегда означает, что автор воспользовался чужим трудом и выдал его за свою работу.

Существует несколько факторов, которые снижают этот показатель:

• наличие цитат в тексте;

• определения и термины;

• формулы;

• аксиомы;

• использование устойчивых словосочетаний, речевых клише и распространённых конструкций.

Система проверки на плагиат подразумевает деление текста на небольшие фрагменты и их пошаговый анализ с последующим сравнением с материалами, заполняющими просторы Интернета.

Чаще всего система дробит текст на фрагменты длиной 3-4 слова. Такой отрезок называется шингл. Количество слов – длина шингла. Соответственно, вероятность того, что это словосочетание из 3 или 4 слов встретится где-то ещё, очень велика. Системы проверки

Существуют различные системы проверки текстов на плагиат. Алгоритм анализа и принципы работы многих из них существенно отличаются. К тому же, одни сервисы являются платными, а в других после завершения проверки не предоставляется отчёт. Ресурс антиплагиат 2.0 является одним из лучших.

Он имеет массу преимуществ:

• высокая скорость проверки;

• можно работать без регистрации;

• высокое качество.

Сервис полностью автоматизирован. Для работы с ним потребуется не больше 30 секунд.

Как повысить уникальность

Существует ряд способов, которые позволят улучшит показатели студенческой или научной работы:

• Переписать неуникальные фрагменты вручную, по возможности заменяя эквивалентными фразами или синонимами.

• Убрать или заменить распространённые вводные выражения, не несущие смысловой нагрузки.

Обычно такие слова употребляются для связности текста. Если их убрать или заменить, это абсолютно не изменит общий смысл текста.

• Сократить цитаты и оставить лишь самое важное.

• Отдать работу профессионалу и заказать качественный рерайт.

Проверка работ на плагиат требует внимания и усилий. Однако благодаря сервису Антиплагиат 2.0 этот процесс стал намного проще и удобнее.

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