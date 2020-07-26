Что будет, если не пройти защиту диплома

Бояться защиты выпускной квалификационной работы не нужно. Понятно, что студенты испытывают огромный стресс как при написании ВКР, так и при проверке работы.

Когда студенты начинают думать о том, что будет, если не пройти защиту, мир в их голове рушится. Начинает казаться, что без диплома невозможно будет устроиться на нормальную работу и придется всю жизнь стоять за кассой в Макдональдсе.

На самом деле все с самого начала не так. Начнем с основы. Что значит «не пройти защиту диплома»? Это значит, что комиссия не поставит оценку студенту за его выступление с кратким обзором на ВКР. Сама работа при этом уже прошла несколько проверок и была допущена до финального этапа. Уже были проверены содержание, оформление и уникальность.

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Перед выходом на защиту, студент проходит предзащиту, на которой рассказывает о своем исследовании, доказывает актуальность и научную новизну темы. Поэтому вся работа уже проделана на отлично. На защите выступающий может допустить оплошность и не ответить на вопросы комиссии. Поэтому все, что нужно сделать студенту – это подготовиться к большинство возможных вопросов. Они могут касаться актуальности, списка используемой литературы, теоретической базы и т.д. Рекомендуется проговорить с научным руководителем заранее, какие вопросы по теме работы могут поступить от экспертов.

А теперь главный ответ на вопрос. Что все-таки будет, если не пройти защиту? Ничего страшного. Вам придется подождать 1 год, чтобы прийти на повторную защиту. Для этого только нужно разрешение от деканата факультета разрешение на повторную защиту. Если не получится второй раз – это уже почти нереально, но все-таки есть случаи, когда выпускники получали степень бакалавриата, защитив ВКР с 3-4 раза.

Поэтому бояться защиты диплома не стоит. Это всего лишь один этап, в котором очень велик человеческий фактор. Например, у выпускника может быть боязнь выступления перед публикой. Либо среди комиссии будет сидеть преподаватель, который испытывает неприязнь к студенту и будет пытаться его завалить. Советуем не отчаиваться, а надеяться на лучшее. В любом случае жизнь без диплома существует. Нужно только найти свое призвание и развиваться в нем.