Как повысить уникальность текста

Проверка на антиплагиат необходима студентам, при написании курсовых и дипломных работ. Некоторые журналистские профессии, предполагающие размещение публикаций в общем доступе, также должны предоставлять только уникальный контент.

Как проверить на уникальность свой текст

Проверить текст на уникальность можно с помощью онлайн-сервиса Antiplagius – https://antiplagius.ru/proverka-unikalnosti-onlajn.html. Многие сайты, которые предлагают пройти проверку на антиплагиат, работают по устаревшим и не совершенным алгоритмам, и достоверный результат предоставить просто не могут.

Antiplagius разработан с учетом всех этих несовершенств в алгоритмах. За 30 секунд у вас уже будет достоверный результат. Заимствованные фрагменты будут выделены, со ссылкой на сайт, где были найдены совпадения.

Лучше проверять текст до того, как вы его сдали. Таким образом у вас будет возможность внести изменения в работу, повысив уникальность.

Как сделать текст уникальным

Для начала исключите из текста все распространенные речевые обороты. Что касается цитат, то вы можете выписывать их не полностью. Таким образом можно повысить уникальность текста, но, как правило, всего на несколько процентов.

Более эффективным способом будет увеличение объема текста. Такой вариант не подойдет для журналистов, которые работают с заметками и другими жанрами, предполагающими краткое изложение.

А, вот, для студентов, пишущих научную работу, наоборот, это весьма полезный метод. Более подробные описания, распространенные предложения в таких текстах предпочтительнее. Но не переборщите с “водой”.

Попытайтесь сделать рерайт текста. Перефразируйте некоторые предложения, найдите как можно больше синонимов к словам.

Такие методы будут эффективны в том случае, когда необходимо повысить уникальность текста на 10-15%. Если же ваша работа прошла антиплагиат с очень низким показателем, а времени переписывать все заново нет, то есть смысл обратиться в специализированные компании, которые помогут решить данную проблему.

Например, на сайте Antiplagius можно заказать качественный рерайт текста. Опытные писатели тщательно поработают над документом, чтобы он был уникальным.

Работа, которая имеет 100% уникальность, это залог успешной сдачи курсовой или диплома. Для журналиста это показатель профессионализма и его надежности как специалиста.