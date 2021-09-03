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Питерец.ру » Статьи » Образование, обучение » Школа » Готовые домашние задания по математике 4 класс М. И. Моро

Готовые домашние задания по математике 4 класс М. И. Моро

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
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Иногда для современных школьников выполнение домашнего задания по каким-либо предметам становится проблемой

Иногда для современных школьников выполнение домашнего задания по каким-либо предметам становится проблемой. Некоторые ученики не сразу могут понять и усвоить новый материал, данный учителем. И у родителей не всегда есть возможность помочь своему ребенку. Особенно это касается четвероклассников. Для них четвертый год обучения является переходным периодом из младшей школы в среднюю. Поэтому за этот период детям предстоит выучить много разной информации, правил, научиться решать сложные задачи и примеры. Облегчить работу и справиться с трудностями, возникающими при изучении неравенств и уравнений, поможет сборник готовых домашних заданий по математике, созданный М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой.

Какие темы включены в решебник

Завершая курс обучения в младшей школе, четвероклассник получает базовые знания для дальнейшего углубленного изучения алгебры, геометрии, химии, физики. Потому главной задачей решебника является разъяснение материала, пройденного на начальном этапе обучения.

В книге рассматриваются основные темы по математике для 4-го класса:

    • Четыре арифметических действия: сложение, вычитание, умножение, деление.
    • Составление диаграмм.
    • Скорость, время, расстояние.
    • Сложение, умножение, вычитание, деление величин.
    • Умножение и деление на двузначное и трехзначное число.
    • Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями.
    • Изучение чисел от 1 до 1000.
    • Решение уравнений и неравенств с одной переменной.

Чем полезен учебник с готовыми домашними заданиями

Моро за 4 класс состоит из двух частей. В ней включены материалы для повторения и новые понятия: диаграмма, числовой луч, среднее арифметическое. Решебник помогает ученику научиться самостоятельно разбираться и закреплять пройденные темы, применять устные и письменные приемы вычислений, находить длину, массу тела, определять время, площадь фигур. Готовые домашние задания по математике дадут возможность ребенку:

    • выполнить уроки, заданные на дом за минимальное время;
    • самостоятельно провести работу над ошибками;
    • тщательно подготовиться к следующему занятию, а также к итоговой контрольной;
    • улучшить свою успеваемость.

Сборник с готовыми правильными ответами обязательно пригодиться родителям четвероклассников, чтобы объяснить ребенку непонятную ему тему, а школьнику поможет улучшить свои знания и стать более дисциплинированным.

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