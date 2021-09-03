Готовые домашние задания по математике 4 класс М. И. Моро

Иногда для современных школьников выполнение домашнего задания по каким-либо предметам становится проблемой. Некоторые ученики не сразу могут понять и усвоить новый материал, данный учителем. И у родителей не всегда есть возможность помочь своему ребенку. Особенно это касается четвероклассников. Для них четвертый год обучения является переходным периодом из младшей школы в среднюю. Поэтому за этот период детям предстоит выучить много разной информации, правил, научиться решать сложные задачи и примеры. Облегчить работу и справиться с трудностями, возникающими при изучении неравенств и уравнений, поможет сборник готовых домашних заданий по математике, созданный М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой.
Какие темы включены в решебник
Завершая курс обучения в младшей школе, четвероклассник получает базовые знания для дальнейшего углубленного изучения алгебры, геометрии, химии, физики. Потому главной задачей решебника является разъяснение материала, пройденного на начальном этапе обучения.
В книге рассматриваются основные темы по математике для 4-го класса:
- Четыре арифметических действия: сложение, вычитание, умножение, деление.
- Составление диаграмм.
- Скорость, время, расстояние.
- Сложение, умножение, вычитание, деление величин.
- Умножение и деление на двузначное и трехзначное число.
- Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями.
- Изучение чисел от 1 до 1000.
- Решение уравнений и неравенств с одной переменной.
Чем полезен учебник с готовыми домашними заданиями
Моро за 4 класс состоит из двух частей. В ней включены материалы для повторения и новые понятия: диаграмма, числовой луч, среднее арифметическое. Решебник помогает ученику научиться самостоятельно разбираться и закреплять пройденные темы, применять устные и письменные приемы вычислений, находить длину, массу тела, определять время, площадь фигур. Готовые домашние задания по математике дадут возможность ребенку:
- выполнить уроки, заданные на дом за минимальное время;
- самостоятельно провести работу над ошибками;
- тщательно подготовиться к следующему занятию, а также к итоговой контрольной;
- улучшить свою успеваемость.
Сборник с готовыми правильными ответами обязательно пригодиться родителям четвероклассников, чтобы объяснить ребенку непонятную ему тему, а школьнику поможет улучшить свои знания и стать более дисциплинированным.