Готовые домашние задания по математике 4 класс М. И. Моро

Иногда для современных школьников выполнение домашнего задания по каким-либо предметам становится проблемой. Некоторые ученики не сразу могут понять и усвоить новый материал, данный учителем. И у родителей не всегда есть возможность помочь своему ребенку. Особенно это касается четвероклассников. Для них четвертый год обучения является переходным периодом из младшей школы в среднюю. Поэтому за этот период детям предстоит выучить много разной информации, правил, научиться решать сложные задачи и примеры. Облегчить работу и справиться с трудностями, возникающими при изучении неравенств и уравнений, поможет сборник готовых домашних заданий по математике, созданный М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой.

Какие темы включены в решебник

Завершая курс обучения в младшей школе, четвероклассник получает базовые знания для дальнейшего углубленного изучения алгебры, геометрии, химии, физики. Потому главной задачей решебника является разъяснение материала, пройденного на начальном этапе обучения.

В книге рассматриваются основные темы по математике для 4-го класса:

Четыре арифметических действия: сложение, вычитание, умножение, деление.



Составление диаграмм.



Скорость, время, расстояние.



Сложение, умножение, вычитание, деление величин.



Умножение и деление на двузначное и трехзначное число.



Умножение и деление на числа, оканчивающиеся нулями.



Изучение чисел от 1 до 1000.



Решение уравнений и неравенств с одной переменной.



Чем полезен учебник с готовыми домашними заданиями

Моро за 4 класс состоит из двух частей. В ней включены материалы для повторения и новые понятия: диаграмма, числовой луч, среднее арифметическое. Решебник помогает ученику научиться самостоятельно разбираться и закреплять пройденные темы, применять устные и письменные приемы вычислений, находить длину, массу тела, определять время, площадь фигур. Готовые домашние задания по математике дадут возможность ребенку:

выполнить уроки, заданные на дом за минимальное время;



самостоятельно провести работу над ошибками;



тщательно подготовиться к следующему занятию, а также к итоговой контрольной;



улучшить свою успеваемость.



Сборник с готовыми правильными ответами обязательно пригодиться родителям четвероклассников, чтобы объяснить ребенку непонятную ему тему, а школьнику поможет улучшить свои знания и стать более дисциплинированным.