Умскул лучшее решение для сдачи ЕГЭ и ОГЭ

Современная школьная программа способна ввести в ступор не только учеников, но и их родителей. Дабы не запускать ситуацию и не допускать плохих отметок лучше заранее позаботиться о надлежащем усвоении материала и найти адекватных и профессиональных репетиторов.

Где искать дополнительные знания?

Как правило, для удобства самих школьников родители все чаще обращаются к репетиторству в режиме онлайн. Тем более, что можно найти в каталоге курсов Умскул все необходимые дисциплины не только для получения приличного аттестата, но и для высокого балла на ЕГЭ и ОГЭ.

Умскул представляет собой частные учреждение дополнительного образования. Впервые оказываясь на сайте проекта легко ориентроваться по доступной и наглядной навигации. В перечне предоствляемых курсов есть:

Точные науки (математика, химия, физика)

Русский и иностранные языки, литература.

География, История, Биология.

В процессе выбора программы можно брать как полный курс обучения, так и ограничиваться помощью для подготовки к экзамену, тестированию, олимпиаде.

Стоимость и форма оплаты

В зависимости от пакетного предложения различается стоимость обучения. В зависимости от уровня подготовки ученика, его родители могут выбрать такие варианты как:

Компетентные занятия

Профессиональные занятия

Экспертные занятия.

Различаются они между собой по количество занятий в пакете, уровню углубленного изучения предмета и статусом преподавателя. Как правило, вне зависимости от стоимости пакета поставленная цель достигается в любой случае. Ученик четко усваивает материал и достойно проходит экзаменационное испытание.

Оплата за занятия проходит через личный кабинет на сервисе Умскул через несколько видов платежных систем.

Преимущества Умскул

Начать следует с места и времени. Так как занятия проходит в режиме онлайн на удобной платформе, где собраны все необходимые материалы для четкого и быстрого усвоения материала, то ученик может постигать азы необходимого предмета в любое удобное для него время без отрыва от текущих дел. Кроме того, нет нужды оплачивать дополнительные расходы на транспорт и изыскивать время не дорогу до образовательного центра.

В работе с каждым учеником преподаватели центра Умскул используют индивидуальный подход. За счет этого с учеником устанавливается особенная связь, способствующая еще более лучшему усвоению материала.