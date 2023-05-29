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Питерец.ру » Экономика » Проект «Билет в будущее» - партнер национальных проектов!

Проект «Билет в будущее» - партнер национальных проектов!

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23
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
Проект «Билет в Будущее» вошел в число лучших социальных проектов по итогам 2022 года и стал участником Национальной премии «Наш вклад»

Проект «Билет в Будущее» вошел в число лучших социальных проектов по итогам 2022 года и стал участником Национальной премии «Наш вклад», являющейся знаком публичного признания вклада в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов, а также получил официальный статус «Партнер национальных проектов».

25 мая были подведены итоги ежегодной Национальной премии «Наш вклад», организатором которой выступает АНО «Национальные приоритеты», это первая в России премия, которая отмечает участие бизнеса и НКО в достижении национальных целей и реализации нацпроектов.

Участники премии «Наш вклад» запускают новые социальные инициативы, создают дополнительные рабочие места, поддерживают развитие предприятий, инвестируют в российскую экономику, помогают развитию образования, науки, здравоохранения, культуры и спорта. Всего на Премию 2022 года поступило более 400 заявок. Экспертный отбор прошли 129 организаций, которые стали финалистами и получили статус «Партнер национальных проектов».

«Включение в национальную премию «Наш вклад» и получение статуса партнера национальных проектов – это признание проекта «Билет в будущее» в реализации ключевых показателей национального проекта «Образование» как результата совместной работы большой команды педагогов, ученых, методологов, аналитиков, партнеров по программе профессиональной ориентации школьников 6-11 классов. Благодаря проекту в 2022 году более 1,5 миллиона школьников приняли участие в мероприятиях проекта», – отметил управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

В 2023 году проект «Билет в Будущее» расширяет формат работы, делая программу профессиональной ориентации более доступной как для детей, так и для родителей. На платформе проекта появился первый профориентационный город для школьников – Профиград. В нем дети в формате игр, тестов, опросов и виртуальных профессиональных проб узнают о профессиях и имеют возможность «примерить» на себя роль инженера-технолога, дизайнера, агронома, искусствоведа, ученого и др.

Для родителей в ближайшее время будет открыт большой образовательный курс «Родители в теме», состоящий из пяти программных модулей. В процессе обучения родители познакомятся с перспективными отраслями российской экономики, ответят на вопрос: как оказать помощь ребенку в выборе профессиональной траектории, узнают о том, что из себя представляет система профессионального образования в России.

В настоящее время региональные команды проекта проходят обучение в онлайн-школе, целью которой является повышение профессиональных компетенций региональных операторов в таких направлениях, как работа с партнерами, организация профессиональных проб в регионах, методическое сопровождение профессионального минимума, специфика медийного сопровождения проекта. Важным направлением работы проекта в ближайшее время станет вовлечение партнеров в профориентационные практические мероприятия, в том числе за счет расширения фестивалей профессий, которые в этом году пройдут более чем в 11 регионах.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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