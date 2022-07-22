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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Дома, бани, бытовки » Топ-10 проектов домов из газобетона

Топ-10 проектов домов из газобетона

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
sds-dom.ru
Газобетон – материал, часто используемый при строительстве индивидуальных домов.

Газобетон – материал, часто используемый при строительстве индивидуальных домов. Такие проекты имеют серьезные преимущества. Вы получаете теплое, уютное и комфортное жилище, возводимое в короткие сроки. Если хотите построить дом под ключ цена, выберете интересующий вас проект.

  1. Оскар 242

Это большой дом в стиле хай-тек с 4 комнатами общей площадью 242 м2. Отдельных слов заслуживает привлекательная терраса и пристройка за гаражом. Такое стильное и современное жилище порадует любого человека.

  1. Эмили 141

2-этажный дом площадью 141 м2 привлекает своей красотой и функциональностью. Он выполнен в классическом стиле и достаточно просторный. При этом дом не занимает много места на участке.

  1. Арти 179

Еще один дом классического стиля. В нем 5 комнат и 5 спален, но это количество можно изменить. Отдельного внимания заслуживает удобная мансарда и терраса, а также собственная котельная и модный барнхаус.

  1. Ника 138

Солидный проект дома в стиле хай-тек. Это 2-этажное жилище с 5 комнатами и балконом. Дом привлекает эстетической красотой, комфортом и отвечает потребностям современного человека.

  1. Хелен 110

Одноэтажный дом площадью 110 м2. Он красивый и функциональный, отлично подойдет семьям с детьми. Проект также будет интересен пенсионерам и инвалидам. В доме 3 комнаты, но это количество можно изменить.

  1. Фэнтази 167

Красивый современный дом в стиле шале площадью 167 м2 с одним этажом и 4 комнатами. Большим плюсом становится вместительный гараж, а также удобный балкон, собственная котельная и печь.

  1. Аллин 116

Это классический дом с открытой и функциональной планировкой площадью 116 м2. Это солидное одноэтажное жилище с 3 комнатами. В доме имеется своя котельная и печь. Он подойдет семье с детьми.

  1. Найджел 209

Двухэтажный дом на 209 м2 с 4 комнатами станет отличным вариантом для семьи. Каждый человек будет иметь свое личное пространство. Это просторный дом с гаражом, террасой и автономной котельной.

  1. Флай 249

Большой дом с 6 комнатами, гаражом, террасой и балконом станет прекрасным выбором. Это 2-этажное жилище на 249 м2, выполненное в современном стиле. Комфортный вариант для большой семьи.

  1. Флэш 174

Одноэтажный дом с 4 комнатами в стиле хай-тек выделяется своим презентабельным внешним видом. Это большое жилище площадью 174 м2, с красивой террасой и автономной котельной.

При написании статьи использованы материалы с сайта https://sds-dom.ru/

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