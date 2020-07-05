Как выбрать проект дома, советы и рекомендации

Ваш собственный дом – это возможность жить с максимальным комфортом там, где больше всего нравится. Для этого вам нужно тщательно выбрать сам участок, план сада, а также просмотреть проекты одноэтажных домов и многоэтажныж. Начинать нужно с демографического состава семьи, с увлечений и особенностей работы всех домочадцев, а также с того, сколько гостей будет в доме (например, от этого зависит, будет ли нужно делать дополнительную спальню и санузел в доме). С чего следует начать при составлении проекта?

Выбираем количество этажей

У нас есть выбор:

• одноэтажный дом;

• многоэтажный дом.

После того, как застройщик определит, сколько помещений будет в его доме, нужно будет выбрать количество этажей. Одноэтажные коттеджи могут быть довольно просторными. И в тот же время они обеспечивают своим владельцам максимальный комфорт. Хозяевам не нужно будет подниматься на второй этаж по нескольку раз в день. Это очень важно, если в доме есть дети или пожилые люди.

С другой стороны, определенные ограничения накладывает площадь участка. Одноэтажный дом занимает много места, и не всегда можно разместить именно такой особняк. Особенно, если хозяева еще мечтают и о гараже, пристроенном к дому. Большая площадь дома, даже если он помещается на участке, вызывает другие трудности – связи между комнатами будут осуществлять посредством слишком большого количества коридоров. А это и неудобно, и технически сложнее реализовать. Кроме того, отопление одноэтажного дома требует больше ресурсов.

Какой бы проект застройщик ни выбрал, нужно руководствоваться не только его индивидуальными предпочтениями, но и строительными и санитарными нормами, а они также предъявляют определенные требования к площади и расположению комнат, санузлов и хозяйственных помещений. Помочь в решении любого вопроса могут специалисты компаний, которым всегда есть, что предложить своим клиентам в соответствии с их бюджетом и пожеланиями.

Нужна ли мансарда?

Иногда застройщику предлагают выбрать проект одноэтажного дома с мансардой вместо двухэтажного дома. Давайте рассмотрим преимущества.

Разница заключается в конструктивных особенностях этих помещений. Если полноценный второй этаж представляет собой уровень со стенами одинаковой высоты, над которым может располагаться чердак, то мансарда – это подкровельный уровень, высота стен которого определяется углом наклона кровли. По сути, это тот же самый чердак, только ухоженный и отапливаемый.

До сравнительно недавнего времени мансарда считалась идеальным вариантом для тех владельцев недвижимости, которые хотели увеличить площадь дома с минимальными затратами. Но сегодня проекты с мансардой предлагают и для новых зданий.

Дело в том, что вес дома с мансардой меньше, чем вес аналогичной конструкции с полным вторым этажом, что позволяет значительно сэкономить на устройстве фундамента.

С другой стороны, утеплить чердак гораздо дороже, так как сломанная крыша создает определенные трудности. Но экономия на фундаменте все равно превысит стоимость утепления. Так что мансарда – это вариант для тех, кто ищет бюджетный проект.

Вам лишь осталось выбрать, какой вариант подойдет больше всего!