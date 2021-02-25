Выбираем недорогой дом из клееного бруса в Екатеринбурге

Живете в столице Урала, хотите иметь собственное комфортабельное жилище? Обратитесь в «Леском». Компания с 2010 года занимается строительством домов из бруса. В короткие сроки можно стать счастливым обладателем небольшого здания (до 100 м2) или просторного коттеджа площадью 200 «квадратов».
Почему «Леском»
Компания имеет огромный опыт возведения конструкций из дерева в Екатеринбурге, регионе. В строительстве использует разные пиломатериалы («Леском» специализируется на домах из бруса клееного, двойного, профилированного, оцилиндрованного бревна).
- Компания – команда профессионалов-единомышленников. Сотрудники регулярно проходят обучение, повышают квалификацию.
- Государственная аккредитация, членство в СРО накладывает особую ответственность. Качество – приоритет работы «Леском».
- Собственное производство. Элементы домокомплекта изготавливаются на современном, сертифицированном оборудовании высокой точности. Отклонения параметров «деталей» мизерные, проблем в ходе монтажа не возникает: выполняется быстро, на профессиональном уровне.
- Внимание к заказчику. «Леском» предлагает на выбор готовые проекты домов из клееного бруса. Особые пожелания клиента учитываются, документация разрабатывается индивидуально.
- Цены на дома из бруса – доступные, одни из самых низких в Екатеринбурге.
- Транспортные проблема «Леском» решает самостоятельно.
Чем КБ лучше
- Оригинальная технология придает клееному брусу особые свойства. Пиломатериал отличается низкой теплопроводностью, высокой прочностью, отсутствием усадки (не свыше 1% – можно вселяться по завершении строительства), паропроницаемостью.
- Дома из клееного бруса не нуждаются в отделке. Естественный вид дерева – лучшее оформление интерьера. Экономятся время, деньги.
- КБ долговечен. Дом из такого пиломатериала десятилетиями не дает трещин, перекосов, не требует ремонта (опосредованная экономия).
- Детали домокомплекта подогнаны, промаркированы. Сборка ведется быстро.
Что влияет на цену
- Сложность проекта (этажность, размеры дома из бруса, планировка).
- Удаленность участка под застройку.
- Сечение клееного бруса.
- Набор дополнительных услуг (по желанию заказчика):
- пропитка пиломатериала на производстве антипиренами, антисептиками;
- фрезеровка пазов для обсадных коробок;
- подготовка элементов «теплового замка»;
- герметизация швов;
- финишная шлифовка стен.
Хотите выбрать недорогой дом из клееного бруса в Екатеринбурге – обращайтесь в компанию «Леском». Подробная информация по ссылке https://derevyannye-doma-ekb.ru/catalog/doma/filter/material-is-kleennij-brus.