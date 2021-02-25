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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Дома, коттеджи » Выбираем недорогой дом из клееного бруса в Екатеринбурге

Выбираем недорогой дом из клееного бруса в Екатеринбурге

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
all-for-remont.ru
Живете в столице Урала, хотите иметь собственное комфортабельное жилище? Обратитесь в «Леском»

Живете в столице Урала, хотите иметь собственное комфортабельное жилище? Обратитесь в «Леском». Компания с 2010 года занимается строительством домов из бруса. В короткие сроки можно стать счастливым обладателем небольшого здания (до 100 м2) или просторного коттеджа площадью 200 «квадратов».

Почему «Леском»

Компания имеет огромный опыт возведения конструкций из дерева в Екатеринбурге, регионе. В строительстве использует разные пиломатериалы («Леском» специализируется на домах из бруса клееного, двойного, профилированного, оцилиндрованного бревна).

  • Компания – команда профессионалов-единомышленников. Сотрудники регулярно проходят обучение, повышают квалификацию.
  • Государственная аккредитация, членство в СРО накладывает особую ответственность. Качество – приоритет работы «Леском».
  • Собственное производство. Элементы домокомплекта изготавливаются на современном, сертифицированном оборудовании высокой точности. Отклонения параметров «деталей» мизерные, проблем в ходе монтажа не возникает: выполняется быстро, на профессиональном уровне.
  • Внимание к заказчику. «Леском» предлагает на выбор готовые проекты домов из клееного бруса. Особые пожелания клиента учитываются, документация разрабатывается индивидуально.
  • Цены на дома из бруса – доступные, одни из самых низких в Екатеринбурге.
  • Транспортные проблема «Леском» решает самостоятельно.

Чем КБ лучше

  • Оригинальная технология придает клееному брусу особые свойства. Пиломатериал отличается низкой теплопроводностью, высокой прочностью, отсутствием усадки (не свыше 1% – можно вселяться по завершении строительства), паропроницаемостью.
  • Дома из клееного бруса не нуждаются в отделке. Естественный вид дерева – лучшее оформление интерьера. Экономятся время, деньги.
  • КБ долговечен. Дом из такого пиломатериала десятилетиями не дает трещин, перекосов, не требует ремонта (опосредованная экономия).
  • Детали домокомплекта подогнаны, промаркированы. Сборка ведется быстро.

Что влияет на цену

  1. Сложность проекта (этажность, размеры дома из бруса, планировка).
  2. Удаленность участка под застройку.
  3. Сечение клееного бруса.
  4. Набор дополнительных услуг (по желанию заказчика):
  • пропитка пиломатериала на производстве антипиренами, антисептиками;
  • фрезеровка пазов для обсадных коробок;
  • подготовка элементов «теплового замка»;
  • герметизация швов;
  • финишная шлифовка стен.

Хотите выбрать недорогой дом из клееного бруса в Екатеринбурге – обращайтесь в компанию «Леском». Подробная информация по ссылке https://derevyannye-doma-ekb.ru/catalog/doma/filter/material-is-kleennij-brus.

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