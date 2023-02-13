Накручиваем голоса в опросе ВК - что нужно знать

Голосование – один из самых полезных инструментов такой социальной сети, как ВКонтакте. Администраторы большинства групп и сообществ проводят опросы во время конкурсов с целью определения победителя. Несмотря на то, что создание голосования – опция, доступная только владельцу паблика, стать участником может каждый желающий пользователь.

Сегодня в сети доступно большое количество сервисов для того чтобы накрутить голоса в опросе ВК. Такими услугами, как правило, пользуются сами участники конкурсов или голосований: накрутка – отличная возможность увеличить количество людей, которые отдали свой голос за нужный пункт в опросе.

Еще одна категория пользователей, которые не пренебрегают возможность накрутки – администрация группы. При проведении голосования с целью определения типа контента, интересного для аудитории сообщества, можно накрутить показатели для того, чтобы продемонстрировать высокую активность участников и их неравнодушие к паблику. Накрутить голосование в ВК можно, независимо от его типа – анонимного или открытого.

Преимущества накрутки голосов в ВК

Принимая решение воспользоваться сервисом для увеличения числа проголосовавших, следует обратить внимание на преимущества таких платформ:

Возможность достижения победы в конкурсе; рост активности внутри сообщества.

Высокая скорость обработки заказов, оперативное выполнение поставленных задач.

Экономия личного времени – не придется тратить время на рассылку, публикацию дополнительных постов с целью призыва аудитории принять участие в голосовании.

Однако, у сервисов накрутки есть определенные недостатки. Важным среди них является высокая вероятность удаления голосования или даже блокировки сообщества в том случае, если в опросе будут принимать участие боты.

Проблемы и сложности

Прежде чем воспользоваться сервисом для накрутки голосов в голосовании в ВК, необходимо обратить внимание на трудности, с которыми сталкиваются пользователи при проведении опросов.

Администрация социальной сети ВКонтакте оставляет за собой право удалить опрос, если будет замечена единоразовая накрутка большого количества голосов. Не стоит злоупотреблять такими сервисами. Кроме того, не исключено, что выбранный сервис не выполнит заказ в оговоренное время. В таком случае необходимо обратиться в службу технической поддержки для решения проблемной ситуации.