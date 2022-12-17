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Питерец.ру » Статьи » Бизнес, бренды, финансы » Заработок » Как заработать блогеру: рейтинг лучших сервисов

Как заработать блогеру: рейтинг лучших сервисов

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
instajet.io
Заработок блогеров становится невозможным без специальных площадок.

Заработок блогеров становится невозможным без специальных площадок. Эти платформы помогают монетизировать контент. Биржи для блогеров – отличная возможность находить заказчиков. Предлагаем рейтинг лучших сервисов данного типа.

  1. InstaJet

Биржа InstaJet.io – лучшая площадка для заработка. На ней зарегистрировано 15 тыс. человек, каталог открыт для любых пользователей. Заказчики со всего мира могут легко находить интересующих их блогеров. Хорошими помощниками здесь становятся специальный фильтр и система рейтинга. 

Плюсы площадки:

  • простота и удобство функционала;
  • легкость в постановке задач;
  • бесплатный доступ;
  • наличие безопасной сделки;
  • удобство вывода средств.

 

  1. Epicstars

Это еще одна отличная платформа. Она объединяет рекламодателей и блогеров, работающих в различных соцсетях. Для Epicstars характерно удобство при составлении техзадания. Рекламодатели смогут легко донести информацию до целевой аудитории.

Это хороший вариант, как зарабатывать блогеру. На платформе можно выбирать задания подходящего формата, есть возможность обучения по SMM. Однако заказчик может оставить необъективный отзыв о вашей работе, удалить который будет почти невозможно.  

  1. PostMarket

Это сервис, где сделан упор на небольших блогеров. Так что площадка подойдет тем, у кого немного подписчиков. Подбор ведется автоматически: учитывается потенциал по привлечению клиентов. PostMarket – развивающаяся биржа. Однако здесь мало рекламодателей.

  1. LabelUp

На этой платформе могут заказывать рекламу даже бренды. В LabelUp более 6,5 тыс. исполнителей. Чтобы начать зарабатывать здесь, нужно иметь от 3 тыс. подписчиков. Площадка выделяется понятным интерфейсом и обилием творческих заданий. Однако блогеры ограничены в возможностях продвижения своего профиля.

  1. indaHash

Это простая и удобная платформа для заработка, услугами которой пользуются жители более 100 стран. На бирже большой набор функций.

  1. yt

Это одна из российских платформ, позволяющих зарабатывать на размещении рекламы в социальных сетях. Блогерам необходимо добавить свои аккаунты в Prolog.yt и самостоятельно находить задания.

  1. GetBlogger

Биржа подойдет блогерам, которые имеют более 1 тыс. подписчиков в социальных сетях. Платформа тоже ориентирована на российскую аудиторию. Но в GetBlogger большая конкуренция.

Это лучшие биржи для заработка блогеров. Каждый пользователь может выбрать платформу, которая ему больше всего подходит.

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