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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Новостройки » От студий до пентхаусов с террасой. Обзор элитного жилья в Санкт-Петербурге

От студий до пентхаусов с террасой. Обзор элитного жилья в Санкт-Петербурге

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
limestate.ru
В город на Неве ежедневно приезжают тысячи туристов со всего мира, чтобы полюбоваться его неповторимой красотой

В город на Неве ежедневно приезжают тысячи туристов со всего мира, чтобы полюбоваться его неповторимой красотой. Многие гости города тайно или явно завидуют его жителям, что вполне справедливо. В Петербурге жить хорошо, а хорошо жить еще лучше, благо Северная столица помимо прочих достоинств славится своим комфортабельным элитным жильем.

Если планируете переехать в Санкт-Петербург или улучшить жилищные условия, узнайте, где искать самую престижную недвижимость и что требовать от риэлторов.

Исторический центр и популярные острова

Некоторые туристы знают центр города лучше коренных петербуржцев, что неудивительно. Туристические маршруты проходят через исторические локации с их выдающимися памятниками культуры и архитектуры, знаковыми местами и конечно, элитными домами. Новостройки прекрасно вписались в грандиозный градостроительный проект Петра Великого. Все, кому повезло жить в историческом центре, гордятся соседством со старинными особняками и соборами, с Петропавловской крепостью, Зимним Дворцом, Русским музеем и другими объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из окон домов открываются живописные виды на закованные в гранит набережные, разводные мосты, 300 лет назад проложенные улицы, по которым ходили знаменитые горожане и гости города.

Повышенное внимание туристов жильцам льстит и отнюдь не мешает, ведь все жилые комплексы высокого класса огорожены и охраняемы. Проникнуть внутрь невозможно, но любоваться красотой фасадов никто не запрещает.

Под историческим центром подразумевается не только Центральный район и «золотой треугольник», но Василеостровский, Петроградский и Адмиралтейский. Здесь продается элитная недвижимость для взыскательных покупателей, желающих проживать с непревзойденным комфортом в центре мегаполиса или вложиться в доходное жилье.

Ну а всем, кто мечтает жить в окружении старинных парков с видом на воду, состоять в яхт-клубе и иметь собственный причал, риэлторы советуют обратить внимание на самые престижные острова — Крестовский и Петровский.

Форматы домов, особенности элитных квартир

Рынок элитной недвижимости Санкт-Петербурга включает два типа комфортабельного жилья: жилые комплексы и клубные дома. В обоих случаях это уникальная авторская архитектура, охраняемая территория и собственная инфраструктура. Отличие только в количестве квартир: статус клубного дома предполагает приватность, здесь проживают обычно 30-40 семей, тогда как в ЖК может быть несколько корпусов.

Высококлассной недвижимостью интересуются люди разного возраста и семейного положения, поэтому планировки самые разнообразные:

  • от студий 50 м2 до представительских резиденций, площадью 300-500 м2;

  • двухуровневые квартиры;

  • сити-виллы с отдельным входом;

  • пентхаусы с собственной террасой и зимним садом;

  • квартиры с мастер-спальнями, гостевыми санузлами, гардеробными, панорамным остеклением, с возможностью установки камина.

Санкт-Петербург знаменит старинными доходными домами, большинство из них включены в список наследия города. Владельцев жилья впечатляют квартиры с высокими потолками и масштабными планировками, где порой встречаются старые печи и раритетная лепнина. Но традиция сохранилась, сегодня есть возможность купить квартиру в элитном ЖК в СПб.

Приоритеты покупателей элитной недвижимости

Понятно, что у всех желающих приобрести элитное жилье свои предпочтения. Однако есть общие требования, где на первом месте стоят видовые характеристики: многие желают вид из окон на воду или памятники архитектуры.

Не меньшее значение имеет внутренняя инфраструктура жилья. Покупатели хотят полный сервис с фитнес-центром и рестораном, благоустроенной набережной и спортплощадкой.

Удивительно, но факт: какими бы ни были запросы клиента, рынок элитной недвижимости СПб их полностью удовлетворяет.

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