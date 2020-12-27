Сложно найти человека, который не мечтает о жилье у моря. Восточный колорит и европейский сервис делают недвижимость в Турции одним из наиболее привлекательных вариантов для инвестиций. Квартиру или дом, приобретенные в этой стране, можно сдавать в аренду. Ведь Турцию посещает большое количество туристов со всего мира.

Плюсы покупки недвижимости в Турции

Инвестиции в турецкую недвижимость – это приоритетное направление для жителей России и стран СНГ. Такой способ финансовых вложений пользуется популярностью по следующим причинам:

Доступен широкий спектр вариантов для покупки жилья по доступным ценам. Особенно выгодно приобретать недвижимость туристических центрах страны. Безвизовый режим и гарантия получения ВНЖ. Это позволяет не только осуществлять поездки в Турцию для отдыха, но и спокойно жить в стране. Практически отсутствуют риски при покупке недвижимости. Сделки в Турции заключаются прозрачно. Права продавца и покупателя полностью защищены законом. Для физических лиц турецкая недвижимость является доходной. Если жилье в этой экзотической стране выбрать правильно, то его можно успешно сдавать в аренду и если требуется, то выгодно перепродать.

Преимущества покупки недвижимости в Турции очевидны. Плюс ко всему, стоит знать, что в этой стране активно развивается экономика. Со временем квадратные метры будут только дорожать.

Нюансы приобретения недвижимости в Турции

Прежде чем покупать жилье в Турции, необходимо приехать в страну на пару месяцев. Это поможет определиться с выбором апартаментов. В Турции интересное историческое наследие. Есть памятники культуры Древней Греции, Византии. Покупка недвижимости в таких местах, точно станет удачной инвестицией.

Если инвестор иностранец и не знает турецкого языка, то для покупки недвижимости ему лучше обратиться в специализирующуюся на этом компанию. Иначе можно попасть в неприятную ситуацию. Чтобы правильно выбрать агентство, нужно потратить время и изучить о нем отзывы клиентов. Выяснить, сколько времени оно работает на рынке и только тогда приступать к сотрудничеству.

Выводы

Покупка недвижимости в Турции позволит иметь хороший заработок. Но прежде, нужно оценить все «за» и «против». Обязательно, перед приобретением жилья, требуется поехать на некоторое время в страну. Это поможет лучше «познакомиться» с ней, узнать обычаи и другие важные нюансы.