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Питерец.ру » Статьи » Недвижимость » Коммерческая недвижимость » Турецкий рынок недвижимости наращивает обороты.

Турецкий рынок недвижимости наращивает обороты.

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
profitrealestate.ru
Купить дом в Турции на берегу моря мечтают многие наши соотечественники. И именно сейчас, в разгар кризиса, выгоднее всего вложиться в турецкую недвижимость

Купить дом в Турции на берегу моря мечтают многие наши соотечественники. И именно сейчас, в разгар кризиса, выгоднее всего вложиться в турецкую недвижимость. И на то есть масса причин, среди которых:

  • резкое снижение стоимости коттеджей и квартир;
  • девальвация турецкой валюты;
  • потеря покупательского спроса на фоне пандемии коронавируса.

Все это привело к тому, что недвижимость как в новом фонде, так и на «вторичке» можно приобрести практически за бесценок. И те, кто привык рационально распоряжаться деньгами, готовы получить максимум пользы из ситуации. Тем более, что предложение велико, как никогда.

За счет чего рынок недвижимости Турции наращивает обороты

За минувшие пару лет можно было наблюдать резкий скачок интереса к турецким квадратным метрам со стороны россиян и жителей стран СНГ. По итогам 2018 года граждане из бывшего СССР расположились на четвертой строчке по количеству самых активных покупателей. А в 2019 году и вовсе был побит рекорд - было зафиксировано 2,297 тысячи сделок с недвижимостью в Будруме, Белеке, Кемере, Стамбуле, Анталии, Сиде и ряде других городов Турции. И неудивительно, ведь покупка жилья у моря – прекрасное вложение средств, инвестиция, которая всегда принесет дивиденды.

Недвижимость в Турции

Как вкладывать деньги с умом

С начала 2020 года было продано свыше 85 000 объектов. Покупателями были граждане из разных стран мира. Но сейчас, в разгар пандемии, многие потенциальные новоселы отказались от выгодных предложений. За счет чего продавцы были вынуждены серьезно снизить цены. Окончания кризиса пока не видно, но те, кто имеет финансовую подушку безопасности и хочет выгодно вложиться, вполне могут оформить покупку, пока недвижимость чрезвычайно доступна.

Недвижимость в Турции

Строительные объекты продолжают сдаваться, предложение существенно превышает спрос, а сам рынок турецкой недвижимости наращивает обороты в ожидании новых покупателей.

Однако стоит помнить о том, что в непростые времена активизируются разнообразные мошенники. Потому сделки следует проводить только через профессиональное агенство недвижимости в Турции. Опытные риелторы не только подберут наиболее подходящие варианты в указанной ценовой категории, но еще и изучат документы, полностью исключив все возможные неприятности для клиентов.

Недвижимость в Турции

«Чистые» дома и квартиры в хороших районах – это мечта, которая может воплотиться в жизнь для каждого. Главное – воспользоваться моментом и выгодно вложить деньги, пока такая возможность присутствует.

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