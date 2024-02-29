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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 05 » Щебень: особенности, виды, сферы использования материала

Щебень: особенности, виды, сферы использования материала

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
В разных отраслях промышленности, строительства, сельского хозяйства часто возникает необходимость купить щебень с доставкой.

В разных отраслях промышленности, строительства, сельского хозяйства часто возникает необходимость купить щебень с доставкой. Это материал, получаемый путем дробления гравия, горных пород, отходов промышленных производств, их последующего просеивания.

Характеристики

Свойства щебня определяются рядом характеристик, обуславливающих и область применения. К основным относится:

  • прочность;
  • морозостойкость;
  • лещадность;
  • насыпная плотность;
  • радиоактивность.

Главная характеристика материала – прочность, благодаря которой он способен выдерживать серьезные нагрузки, не разрушаясь. Измеряется параметр в МПа. Определяется посредством проверки образцов на сжатие.

Щебень высокой прочности применяют для строительства аэродромов, дорог, ряда других объектов, где наблюдается высокая нагрузка.

Морозостойкость определяет способность материала выдерживать многократное замораживание и оттаивание. При этом свойства не утрачиваются. Обозначается характеристика латинской буквой F и измеряется в циклах. Чем выше показатель, тем дольше прослужит щебень при низких температурах.

Лещадность – показатель, определяющий форму зерен, которая может быть кубовидной, улучшенной и обычной. В первом случае это идеальная кубическая форма, улучшенная является близкой к кубической, а обычная лещадность – неправильная форма.

Наиболее качественным является кубовидный материал. С его помощью обеспечивается плотная укладка, равномерность распределения нагрузки.

Единица объема щебня — насыпная плотность, измеряемая в кг/м3. Она влияет на объем, перевозимый транспортом. Также она определяет количество материала, которое требуется для приготовления асфальта, бетона.

Радиоактивность указывает на уровень излучаемой щебнем радиации. В строительной сфере допускается показатель не выше 370 Бк/кг.

Использование щебня в строительстве

Виды

Характеристики щебня определяют сферы использования. По происхождению выделяют несколько видов материала, которые на выгодных условиях предлагает компания «Вторичный щебень». Наиболее прочный и морозостойкий — гранитный. Получают путем дробления гранитных пород. Используют для строительства фундамента, железнодорожных насыпей, дорожных покрытий.

Меньшей прочностью отличается гравийный вид. Стоимость материала также ниже. Применяется в изготовлении железобетонных изделий, бетона, при строительстве дорог, дренажных систем.

Невысокие характеристики морозостойкости и прочности у известнякового щебня, используемого для производства цемента, извести, а также в дорожном строительстве как заполнитель бетона.

Еще один вид – вторичный щебень, получаемый из бетона, строительного мусора, кирпича. Отличается низкой стоимостью. Подходит для использования при устройстве временных дорог, засыпки траншей, котлованов.

Таким образом, в самых разных случаях может потребоваться купить щебень с доставкой. Выбор вида зависит от условий эксплуатации, требований к объекту. От этого будет зависеть надежность и прочность сооружений.

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