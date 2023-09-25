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Питерец.ру » Статьи » Производство » Промышленное производство » Новинка в мире сотовых поликарбонатов от компании Polygal Vostok

Новинка в мире сотовых поликарбонатов от компании Polygal Vostok

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
polygalvostok.ru
Компания Полигаль Восток представила на российском рынке уникальную разработку - светорассеивающий сотовый поликарбонат SMART.

Умный сотовый поликарбонат Smart производства Полигаль Восток – это инновационный строительный материал с уникальными характеристиками и широкой сферой применения. Благодаря своим высоким техническим показателям и доступной цене, он стал незаменимым решением для различных областей сельского и промышленного сектора.

Основными преимуществами данного материала являются:

Сотовый поликарбонат Smart обладает оптимальным сочетанием высоких технических характеристик и доступной цены.

  1. Светопропускаемость: Светопропускная способность сотового поликарбоната Smart от производителя “Полигаль Восток” пропускает до 90% и рассеивает прямые солечные лучи что позволяет использовать данный материал для создания светопрозрачных конструкций. Это свойство делает его идеальным решением для остекления теплиц, зимних садов, оранжерей и других сельскохозяйственных объектов, где требуется максимальное количество света для роста растений. Проведенные исследования доказывают повышение урожаемости до 3 раз.
  2. Высокая прочность: сотовый поликарбонат имеет ячеистую структуру, которая обеспечивает ему высокую прочность и жесткость. Благодаря этому материалу не страшны сильные ветровые нагрузки и механические повреждения.
  3. Отличная теплоизоляция: сотовая структура поликарбоната обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства. Он прекрасно удерживает тепло внутри помещения, что позволяет существенно снизить затраты на отопление.
  4. Устойчивость к внешним воздействиям: материал устойчив к воздействию ультрафиолетовых лучей, атмосферных осадков, высоких и низких температур. Он не теряет своих свойств даже при длительном воздействии прямых солнечных лучей и резких перепадах температур.
  5. Легкость и гибкость: сотовый поликарбонат очень легкий и гибкий, что упрощает его монтаж и позволяет использовать для создания сложных конструкций.

Компания Полигаль Восток представила на российском рынке уникальную разработку - светорассеивающий сотовый поликарбонат SMART. Этот инновационный материал не имеет аналогов и уже успешно прошел испытания в “ИПК АПК” при Министерстве сельского хозяйства РФ в Тверском регионе. Специально для исследований были предоставлены образцы сотового поликарбоната SMART, чтобы подтвердить его эффективность для использования в тепличном хозяйстве. Результаты испытаний показали значительное превосходство изучаемого поликарбоната SMART над обычным прозрачным поликарбонатом в отношении роста, развития и плодоношения овощных культур. Благодаря своим уникальным свойствам, диффузный сотовый поликарбонат SMART может стать незаменимым материалом для тепличных хозяйств и способствовать повышению урожайности.

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