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Питерец.ру » Статьи » Статьи о разном » Раздел 01 » Полимерный листовой материал: сфера использования, преимущества

Полимерный листовой материал: сфера использования, преимущества

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
polygalvostok.ru
Сотовый поликарбонат – это легкий, прочный и прозрачный материал, состоящий из двух или трех слоев поликарбоната, соединенных внутренними стенками в форме сот.

Сотовый поликарбонат – это легкий, прочный и прозрачный материал, состоящий из 2-х или 3-х слоев поликарбоната, соединенных внутренними стенками в форме сот.

Материал может быть монолитным или сотовым. Если он необходим вам для капитального строительства, тогда выбирайте монолитный, а если для теплиц, остановок и будок, то лучше купить сотовый поликарбоната свойства привлекают своими преимуществами, такими как:

  • прочность. Особенность структуры сотового поликарбоната делает его устойчивым к ударам и перегибам, поэтому он подходит для использования в местах с высокими требованиями к прочности материала;
  • устойчивость к погодным условиям. Обладает отличной устойчивостью к УФ-излучению и изменениям температуры, поэтому он не выгорает и не деформируется под воздействием солнца или мороза;
  • легкость. Имеет небольшой вес, что упрощает его установку и перевозку;
  • теплоизоляция. Благодаря этому показателю обеспечивается экономия на отоплении помещения;
  • прозрачность. Имеет высокую светопропускаемость, поэтому он подходит для создания светопрозрачных конструкций, таких как навесы, оранжереи, беседки и другие.

Сфера применения

Сотовый поликарбонат в Санкт-Петербурге применяется в различных сферах.

Строительство и архитектура

С его помощью создают кровельные и стеновые покрытия, фасады здания, перегородки, оконные и дверные конструкции, а также световые дизайны и витринные стенды.

Реклама и дизайн

Применяется для производства вывесок, световых коробов, рекламных щитов и других рекламных конструкций.

Сельское хозяйство

Незаменим для обустройства теплиц, оранжерей, парников и других объектов для выращивания растений.

При выборе поликарбоната следует учитывать несколько факторов:

  • толщину. Она определяет прочность и теплоизоляционные характеристики материала. Чем толще поликарбонат, тем лучше он сохраняет тепло и стойкость к ударам;
  • цвет. Материал может быть прозрачным, молочным или цветным. Выбор цвета зависит от предпочтений и функциональности конструкции;
  • размер и форма сот. Они могут быть различными. Выбирайте их в зависимости от требуемых свойств материала и его внешнего вида;
  • производительность. Обратите внимание на его технические характеристики, такие как уровень устойчивости к ультрафиолету, градус стойкости к теплу, прочность и другие;
  • сертификация. Убедитесь, что выбранный сотовый поликарбонат соответствует местным и международным стандартам качества и безопасности.

При выборе материала обратитесь к специалистам, которые помогут вам выбрать наиболее подходящий сотовый поликарбонат Полигаль для вашего конкретного проекта.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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