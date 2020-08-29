Поролон: особенности и преимущества

Поролон представляет собой универсальный материал, который благодаря своим высоким характеристикам нашел широкое применение в различных областях промышленности и производства. Многие ошибочно полагают, что данный материал является обычным упаковочным сырьем, но это не совсем так. Во многих отраслях поролон попросту незаменим, ведь пока еще не был изобретен достойный аналог, который обладал бы такими же качествами.

Поролон используется в мебельном производстве, строительной сфере, промышленности и приборостроении в качестве изоляционного материала. Он отличается низкой ценой и доступностью, поэтому пользуется особой популярностью.

Широкий ассортимент различного поролона представлен на этом сайте https://www.Porolon-Optom.ru. Здесь находится только качественная продукция по самым доступным ценам.

Основные особенности поролона

Поролон обладает следующими особенностями:

высокая прочность на изгиб;

долговечность и устойчивость к образованию плесени;

широкий диапазон температур применения;

эластичность и гибкость;

высокая экологичность;

безопасность использования;

срок службы поролона может достигать более 10 лет.

Поролон является незаменимым материалом в строительной сфере, где он используется в качестве отделочного материала. Например, с помощью листового поролона можно выполнять следующее:

утеплять стены;

производить мягкую мебель;

строить специальные звуконепроницаемые стены;

наполнять автомобильные сиденья, кушетки, кресла и матрасы.

С момента изобретения поролона прошло множество лет. Благодаря развитию технологий удалось значительно оптимизировать процессы изготовления данного материала. Постепенно появляются все новые модификации поролона, а сфера его применения постоянно расширяется. Многие производители уже успели по достоинству оценить эксплуатационные характеристики поролона, поэтому предпочитают закупать его оптом в больших количествах.

Существует несколько видов поролона:

стандартный;

мягкий;

жесткий;

эластичный и другие.

При выборе подходящего поролона необходимо учитывать, в какой сфере и для чего он будет использоваться. Это поможет подобрать наиболее оптимальный вид материала, который прекрасно будет справляться с необходимой задачей.

В настоящий момент приобрести качественный поролон можно как оптом, так и в розницу с возможностью оформления доставки по указанному адресу.



