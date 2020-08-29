Поролон: особенности и преимущества

ента новостей

00:11
«Спартак» наконец-то обыграл «Арсенал» и смог опередить «Зенит»
09:18
Миллион самозанятых
08:55
Набор первоклассника подорожал
23:33
«Авангард» стал победителем турнира имени Пучкова, СКА – второй
19:31
Петербурженки устроили заплыв на надувных матрасах в центре города
19:29
Петербургским больницам нужна донорская кровь!
14:58
В Ленобласти обнаружили алкоголь с поддельными специальными марками
14:54
Полицейские Фрунзенского района задержали автоугонщиков
14:48
В Петербурге обезвредили карманницу
14:43
Федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой моста через Свирь
14:42
На участке КАД между Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
14:39
В Петербурге задержан подозреваемый в ограблении салона сотовой связи
14:37
В Петербурге задержали группу квартирных воров
14:33
Пожарный номер 01!
08:56
Почему Путин поддержал Лукашенко
08:30
Самая высокая смертность по коронавирусу
23:53
Поражение «Зенита» от «Динамо» - холодный душ и стимул к новым победам
11:45
В Ленобласти по горячим следам раскрыли кражу со счета пенсионера
11:42
В Купчино полицейские ликвидировали наркоплантацию
07:35
Учителей проверят
07:16
Город готовится ко второй волне covid-19
23:23
СКА обыграл «Сочи» на турнире имени Пучкова
19:54
ЗСД подключат к Широтной магистрали скоростного движения
19:52
Открытие выставочного проекта «Выдающиеся деятели отечественной истории XIX-XX веков»
17:16
Ежегодный выставочный проект «Расскажи мне о войне»
17:14
В эти выходные пройдет Ораниенбаумский Морской Фестиваль
14:04
Социально-благотворительный проект «Будь с Городом!»
13:59
Награждение лучших волонтеров и партнеров акции #МыВместе
13:55
В городе Ломоносов аферисты увели у пенсионера крупную сумму денег
13:19
В Петербурге пройдет масштабная акция по закраске рекламы психоактивных веществ
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Материалы и комплектующие » Поролон: особенности и преимущества

Поролон: особенности и преимущества

0
37
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
porolon-optom.ru
Поролон представляет собой универсальный материал, который благодаря своим высоким характеристикам нашел широкое применение в различных областях

Поролон представляет собой универсальный материал, который благодаря своим высоким характеристикам нашел широкое применение в различных областях промышленности и производства. Многие ошибочно полагают, что данный материал является обычным упаковочным сырьем, но это не совсем так. Во многих отраслях поролон попросту незаменим, ведь пока еще не был изобретен достойный аналог, который обладал бы такими же качествами.

Поролон используется в мебельном производстве, строительной сфере, промышленности и приборостроении в качестве изоляционного материала. Он отличается низкой ценой и доступностью, поэтому пользуется особой популярностью.

Широкий ассортимент различного поролона представлен на этом сайте https://www.Porolon-Optom.ru. Здесь находится только качественная продукция по самым доступным ценам.

Основные особенности поролона

Поролон обладает следующими особенностями:

  • высокая прочность на изгиб;
  • долговечность и устойчивость к образованию плесени;
  • широкий диапазон температур применения;
  • эластичность и гибкость;
  • высокая экологичность;
  • безопасность использования;
  • срок службы поролона может достигать более 10 лет.

Поролон является незаменимым материалом в строительной сфере, где он используется в качестве отделочного материала. Например, с помощью листового поролона можно выполнять следующее:

  • утеплять стены;
  • производить мягкую мебель;
  • строить специальные звуконепроницаемые стены;
  • наполнять автомобильные сиденья, кушетки, кресла и матрасы.

С момента изобретения поролона прошло множество лет. Благодаря развитию технологий удалось значительно оптимизировать процессы изготовления данного материала. Постепенно появляются все новые модификации поролона, а сфера его применения постоянно расширяется. Многие производители уже успели по достоинству оценить эксплуатационные характеристики поролона, поэтому предпочитают закупать его оптом в больших количествах.

Существует несколько видов поролона:

  • стандартный;
  • мягкий;
  • жесткий;
  • эластичный и другие.

При выборе подходящего поролона необходимо учитывать, в какой сфере и для чего он будет использоваться. Это поможет подобрать наиболее оптимальный вид материала, который прекрасно будет справляться с необходимой задачей.

В настоящий момент приобрести качественный поролон можно как оптом, так и в розницу с возможностью оформления доставки по указанному адресу.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

4-02-2017, 21:40
Панели МДФ высокого качества по доступной цене
8-04-2016, 00:03
Профнастил и его преимущества
13-04-2020, 21:01
Нержавеющий металлопрокат: особенности и преимущества
17-10-2014, 20:40
Особенности производства современной мебели
10-12-2016, 20:56
Основные разновидности и особенности отделочных материалов
4-02-2014, 20:26
Качественная евровагонка от «Генсег» по очень низким ценам

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
132
26-08-2020, 13:05
Смертельное ДТП в Ленобласти на трассе «Сортавала»
0
170
24-08-2020, 19:25
В Ленобласти столунцлись восемь автомобилей - один погибший, шестеро раненых
0
270
17-08-2020, 10:40
Смертельное ДТП на Пулковском шоссе
0
288
14-08-2020, 14:38
На трассе «Кола»произошло смертельное ДТП
Наверх