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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Косметика » Инъекционная косметология: возвращая молодость и красоту

Инъекционная косметология: возвращая молодость и красоту

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
Freepik
Инъекционная косметология – это область эстетической медицины. Она использует инъекции для коррекции возрастных изменений, устранения дефектов кожи и улучшения ее внешнего вида.

Инъекционная косметология – это область эстетической медицины. Она использует инъекции для коррекции возрастных изменений, устранения дефектов кожи.

Преимущества данной области и виды инъекционных процедур

У этого направления медицины много плюсов:

  • Быстрый эффект. Инъекционные процедуры позволяют достичь видимых результатов уже после первой процедуры.
  • Минимальная инвазивность. Инъекционные процедуры относительно неинвазивны и не требуют длительной реабилитации.
  • Точность и контроль. Инъекции позволяют точечно корректировать недостатки и вводить препараты в необходимые зоны.
  • Широкий спектр применения. Процедура подходит для решения разных эстетических проблем, от морщин до пигментных пятен.

Видов операций большое количество:

  • ботокс;
  • филеры;
  • мезотерапия;
  • биоревитализация;
  • плазмолифтинг.

Показания и противопоказания к инъекционной косметологии

Показания такие:

  • Мимические и возрастные морщины на лице, шее, декольте и руках.
  • Уменьшение объема губ, скул, подбородка. Все это делает лицо плоским и невыразительным.
  • Веснушки, солнечные пятна, пигментные пятна после акне.
  • Пост-акне, рубцы после операций, растяжки.
  • Тусклый цвет лица, неравномерный рельеф кожи.

Противопоказания к процедуре тоже имеются:

  • Беременность и грудное вскармливание. В это время инъекции могут быть опасны для здоровья матери и ребенка.
  • При острых инфекционных заболеваниях инъекции могут усугубить состояние пациента.
  • При некоторых аутоиммунных заболеваниях инъекции могут вызвать нежелательные реакции.
  • Аллергия на компоненты препаратов, которые используются в инъекциях.

Где можно сделать операцию

Время неумолимо, и с его течением на лице появляются первые признаки старения: морщинки, потеря объема, снижение упругости кожи. Но современная косметология предлагает эффективные решения, позволяющие вернуть молодость и красоту. Именно инъекционная косметология – одно из самых популярных и действенных направлений.

В клинике Grandmed, работающей в Санкт-Петербурге, предлагается широкий спектр инъекционных процедур, которые помогут всем пациентам. Работающие здесь врачи-косметологи обладают богатым опытом и используют самые современные методики и препараты. Они учитывают индивидуальные особенности пациента, имеющиеся противопоказания, пожелания по срокам реабилитации и финансовые возможности. Используются только самые качественные и безопасные препараты от ведущих производителей. Стоимость процедуры вполне приемлемая.

Доверьте свою красоту профессионалам Grandmed! Здесь опытные специалисты всегда рады помочь своим пациентам вернуть молодость и уверенность в себе.

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