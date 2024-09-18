Инъекционная косметология: возвращая молодость и красоту

Инъекционная косметология – это область эстетической медицины. Она использует инъекции для коррекции возрастных изменений, устранения дефектов кожи.
Преимущества данной области и виды инъекционных процедур
У этого направления медицины много плюсов:
- Быстрый эффект. Инъекционные процедуры позволяют достичь видимых результатов уже после первой процедуры.
- Минимальная инвазивность. Инъекционные процедуры относительно неинвазивны и не требуют длительной реабилитации.
- Точность и контроль. Инъекции позволяют точечно корректировать недостатки и вводить препараты в необходимые зоны.
- Широкий спектр применения. Процедура подходит для решения разных эстетических проблем, от морщин до пигментных пятен.
Видов операций большое количество:
- ботокс;
- филеры;
- мезотерапия;
- биоревитализация;
- плазмолифтинг.
Показания и противопоказания к инъекционной косметологии
Показания такие:
- Мимические и возрастные морщины на лице, шее, декольте и руках.
- Уменьшение объема губ, скул, подбородка. Все это делает лицо плоским и невыразительным.
- Веснушки, солнечные пятна, пигментные пятна после акне.
- Пост-акне, рубцы после операций, растяжки.
- Тусклый цвет лица, неравномерный рельеф кожи.
Противопоказания к процедуре тоже имеются:
- Беременность и грудное вскармливание. В это время инъекции могут быть опасны для здоровья матери и ребенка.
- При острых инфекционных заболеваниях инъекции могут усугубить состояние пациента.
- При некоторых аутоиммунных заболеваниях инъекции могут вызвать нежелательные реакции.
- Аллергия на компоненты препаратов, которые используются в инъекциях.
Где можно сделать операцию
Время неумолимо, и с его течением на лице появляются первые признаки старения: морщинки, потеря объема, снижение упругости кожи. Но современная косметология предлагает эффективные решения, позволяющие вернуть молодость и красоту. Именно инъекционная косметология – одно из самых популярных и действенных направлений.
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