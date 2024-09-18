Инъекционная косметология: возвращая молодость и красоту

Инъекционная косметология – это область эстетической медицины. Она использует инъекции для коррекции возрастных изменений, устранения дефектов кожи.

Преимущества данной области и виды инъекционных процедур

У этого направления медицины много плюсов:

Быстрый эффект. Инъекционные процедуры позволяют достичь видимых результатов уже после первой процедуры.

Минимальная инвазивность. Инъекционные процедуры относительно неинвазивны и не требуют длительной реабилитации.

Точность и контроль. Инъекции позволяют точечно корректировать недостатки и вводить препараты в необходимые зоны.

Широкий спектр применения. Процедура подходит для решения разных эстетических проблем, от морщин до пигментных пятен.

Видов операций большое количество:

ботокс;

филеры;

мезотерапия;

биоревитализация;

плазмолифтинг.

Показания и противопоказания к инъекционной косметологии

Показания такие:

Мимические и возрастные морщины на лице, шее, декольте и руках.

Уменьшение объема губ, скул, подбородка. Все это делает лицо плоским и невыразительным.

Веснушки, солнечные пятна, пигментные пятна после акне.

Пост-акне, рубцы после операций, растяжки.

Тусклый цвет лица, неравномерный рельеф кожи.

Противопоказания к процедуре тоже имеются:

Беременность и грудное вскармливание. В это время инъекции могут быть опасны для здоровья матери и ребенка.

При острых инфекционных заболеваниях инъекции могут усугубить состояние пациента.

При некоторых аутоиммунных заболеваниях инъекции могут вызвать нежелательные реакции.

Аллергия на компоненты препаратов, которые используются в инъекциях.

Где можно сделать операцию

Время неумолимо, и с его течением на лице появляются первые признаки старения: морщинки, потеря объема, снижение упругости кожи. Но современная косметология предлагает эффективные решения, позволяющие вернуть молодость и красоту. Именно инъекционная косметология – одно из самых популярных и действенных направлений.

В клинике Grandmed, работающей в Санкт-Петербурге, предлагается широкий спектр инъекционных процедур, которые помогут всем пациентам. Работающие здесь врачи-косметологи обладают богатым опытом и используют самые современные методики и препараты. Они учитывают индивидуальные особенности пациента, имеющиеся противопоказания, пожелания по срокам реабилитации и финансовые возможности. Используются только самые качественные и безопасные препараты от ведущих производителей. Стоимость процедуры вполне приемлемая.

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