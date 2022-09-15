Насколько полезен и опасен ботокс

ента новостей

15:30
Комиссия поддержала законопроект, который обеспечивает единство кадровой политики Петербурга
15:29
Проведенный Смольным опрос выявил недовольство граждан благоустройством города
14:32
Россельхознадзор предотвратил ввоз на территорию страны зараженной опасным карантинным организмом партии лимонов
14:21
В Ленобласти инспекторам ДПС для остановки автомобиля потребовалось применить оружие
14:03
В Калининском районе задержали двух наркоторговцев
13:51
В Петербурге задержали злоумышленника, обманувшего пенсионерку
13:41
В Ленобласти задержали автоугонщика двух отечественных автомобилей
13:37
Депутаты предлагают выплачивать компенсации отдельным категориям сотрудников МЧС
13:36
В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в поджоге автомобиля
12:58
В Петербурге ВАЗ сбил 11-летнего мальчика
12:48
В центре Петербурга дорожный конфликт закончился стрельбой
12:44
В Невском районе у мужчины отобрали телефон и заставили перевести деньги
12:40
В Петербурге задержали мужчину, который совершил разбой
12:01
В Ленобласти отремонтируют трассу Р-23
11:51
Внутреннее кольцо КАД между ЗСД и Парашютной улицей перекроют для демонтажа пятой опоры
10:52
В Петербурге задержали серийную «карманницу»
10:40
Армения сообщает о прекращении огня после новых пограничных столкновений с Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха
10:33
Женщина арестована в Южной Корее по делу об убийстве двух детей, найденных в чемоданах в Новой Зеландии
07:19
Все готово к отопительному сезону
07:18
Родство нужно проверять лучше
05:12
Лучше уж это делать в рублях
19:56
Фиаско «Зенита» в матче Кубка России в Самаре – 0:2 и удалённый Клаудиньо
17:53
Учебный театр «На Моховой» откроет сезон тремя премьерами
17:49
В Ленобласти ликвидирована свалка, которую обнаружил Россельхознадзор в ходе выездного обследования
17:19
В Петербурге открыли два отремонтированных фонтана
17:13
СПбГМТУ на OMR 2022
17:11
Эксперт Гусев предупредил ЗакС о недопустимости написания законов для чиновников Смольного
16:34
Руководители парламентских фракций: Закон о реновации нуждается в доработке
15:52
В Ленобласти пройдет «Кросс нации-2022»
14:17
В Ленобласти после пожара на пепелище обнаружили тела двух сгоревших
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Процедуры » Насколько полезен и опасен ботокс

Насколько полезен и опасен ботокс

0
23
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
kosmetolog-levenkova.ru
Если на вашем лице есть неглубокие мимические морщины, избавиться от них в клинике эстетической косметологии kosmetolog-levenkova.ru можно путем инъекций

Если на вашем лице есть неглубокие мимические морщины, избавиться от них в клинике эстетической косметологии kosmetolog-levenkova.ru можно путем инъекций ботулотоксина (ботокс). Данная процедура уже двадцать лет как получила одобрение FDA. Она является неинвазивной и широко востребованной для устранения морщин на лбу, вокруг глаз и рта. Врач-косметолог Яна Левенкова в Санкт-Петербурге уже сделала огромное количество подобных инъекций. Дополнительная информация доступна здесь

Ботулотоксин работает как блокатор проводников, отвечающих за сокращение мимических мышц. После процедуры у человека сохраняется естественная мимика, во время улыбки или прищура не образуются новые складки, а старые постепенно заполняются подкожной тканью и со временем разглаживаются. То есть сразу после инъекции эффект не так выражен, как через две-три недели. Лицо становится моложе, привлекательнее, кожа будто натягивается, обретает упругость.

На первом приеме врач дает оценку типу и состоянию кожи пациентки, информирует ее о ходе процедуры и возможных побочных эффектах. Далее доктор определяет препарат и его дозировку. Информация эта вносится в договор, который подписывается врачом и клиентом. Первые результаты от воздействия появляются на следующий день и постепенно нарастают. Длительность эффекта составляет 7-9 месяцев, после чего процедуру можно сразу повторить.

Ботоксом лечат и динамические морщины, которых, по сути, еще нет, но они уже в проекте. Если обратиться в клинику за помощью при первых признаках появления заломов, предотвратить их можно всего одной-двумя инъекциями.

Что такое ботокс

Ботокс – это нейротоксин, который в косметологии применяют в мизерных дозах. Вещество встречается в естественной среде и в большой дозировке является смертельным ядом. В медицинской практике бывали случаи отравления ботулотоксином при употреблении в пищу некачественной консервации. Если токсин попадает в организм в большой дозе. Наступает полный паралич тела и смерть. Но для лечения морщин количество препарата настолько мало, что он никак не может отрицательно сказаться на состоянии организма. Ботокс лишь выполняет свою миссию, и этим его действие ограничивается.

Кстати, в косметологии ботулотоксин актуален не только для устранения складок на лице. Инъекции в подмышечные впадины помогают бороться с гипергидрозом (избыточным потоотделением). Препарат используют в комплексной терапии мигреней и расстройств мышечной системы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

21-05-2015, 20:46
Ботулотоксин А в современной медицине
28-08-2015, 15:44
Диспорт. Коррекция мимических морщин
21-06-2022, 09:01
Инъекционная косметология: новые возможности для преображения
23-06-2022, 22:36
Инъекционная косметология в салоне красоты: плазмолифтинг
20-05-2021, 18:12
Особенности работы с мезонитями
29-08-2013, 17:29
Аппаратное моделирование фигуры или альтернатива липосакции

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
56
Сегодня, 12:58
В Петербурге ВАЗ сбил 11-летнего мальчика
0
125
13-09-2022, 16:34
В Ломоносовском районе в ДТП пострадала пассажирка иномарки
0
124
13-09-2022, 11:47
В Петербурге в ДТП пострадал 11-летний велосипедист
0
128
13-09-2022, 11:10
В Петербурге задержан злоумышленник совершивший ДТП на угнанной машине
Наверх