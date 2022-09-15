Насколько полезен и опасен ботокс

Если на вашем лице есть неглубокие мимические морщины, избавиться от них в клинике эстетической косметологии kosmetolog-levenkova.ru можно путем инъекций ботулотоксина (ботокс). Данная процедура уже двадцать лет как получила одобрение FDA. Она является неинвазивной и широко востребованной для устранения морщин на лбу, вокруг глаз и рта. Врач-косметолог Яна Левенкова в Санкт-Петербурге уже сделала огромное количество подобных инъекций. Дополнительная информация доступна здесь

Ботулотоксин работает как блокатор проводников, отвечающих за сокращение мимических мышц. После процедуры у человека сохраняется естественная мимика, во время улыбки или прищура не образуются новые складки, а старые постепенно заполняются подкожной тканью и со временем разглаживаются. То есть сразу после инъекции эффект не так выражен, как через две-три недели. Лицо становится моложе, привлекательнее, кожа будто натягивается, обретает упругость.

На первом приеме врач дает оценку типу и состоянию кожи пациентки, информирует ее о ходе процедуры и возможных побочных эффектах. Далее доктор определяет препарат и его дозировку. Информация эта вносится в договор, который подписывается врачом и клиентом. Первые результаты от воздействия появляются на следующий день и постепенно нарастают. Длительность эффекта составляет 7-9 месяцев, после чего процедуру можно сразу повторить.

Ботоксом лечат и динамические морщины, которых, по сути, еще нет, но они уже в проекте. Если обратиться в клинику за помощью при первых признаках появления заломов, предотвратить их можно всего одной-двумя инъекциями.

Что такое ботокс

Ботокс – это нейротоксин, который в косметологии применяют в мизерных дозах. Вещество встречается в естественной среде и в большой дозировке является смертельным ядом. В медицинской практике бывали случаи отравления ботулотоксином при употреблении в пищу некачественной консервации. Если токсин попадает в организм в большой дозе. Наступает полный паралич тела и смерть. Но для лечения морщин количество препарата настолько мало, что он никак не может отрицательно сказаться на состоянии организма. Ботокс лишь выполняет свою миссию, и этим его действие ограничивается.

Кстати, в косметологии ботулотоксин актуален не только для устранения складок на лице. Инъекции в подмышечные впадины помогают бороться с гипергидрозом (избыточным потоотделением). Препарат используют в комплексной терапии мигреней и расстройств мышечной системы.