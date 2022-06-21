Инъекционная косметология: новые возможности для преображения

В клинике используется три вида препаратов: гиалуроновая кислота, препараты, которые повышают упругость кожи, а также препараты, содержащие гиалуроновую кислоту для возрастной коррекции и препараты для нормализации обмена веществ. В основе их биологического действия лежит способность гиалуроновых молекул к восстановлению межклеточного взаимодействия и нормализации водно-липидного баланса. Клиника Наноэстетик предлагает уникальные варианты процедур.

Причины популярности инъекционной косметологии

Процедуры проходят с использованием собственных филлеров. В таком случае, препараты вводятся сразу же после диагностики пациента, и могут использоваться уже на следующий день. Гиалуронат натрия (Hyaluronic Acid) – смесь низкомолекулярной гиалуронаты с дипептидом пептидазы. Благодаря способности этого вещества связывать и удерживать молекулы воды, а также блокировать выделение гиалуронидазы, филлеры могут иметь омолаживающий эффект. Особенности косметологических процедур:

Технология. В основе процедуры находится введение гиалуроновой кислоты в проблемные зоны. Используется местная или общая анестезия. После процедуры пациент в течение нескольких часов находится в клинике под наблюдением медицинского персонала. Реабилитационный период длится до 5 дней.

Результат. После инъекций филлеры обеспечивают мгновенную подтяжку и заполнение необходимой области. В результате Вы получаете эффект подтяжки, омоложение и лифтинг кожи.

Быстрота и легкость. Срок действия препарата составляет от 6 месяцев до 1 года, поэтому процедуру можно проводить даже на самых чувствительных участках. Результат вы увидите сразу, а уже через несколько дней сможете наслаждаться молодостью.

Низкая стоимость. Стоимость такой инъекционной косметологии ниже, чем проведение других технологий. При этом эффект, который дает косметическая процедура, превосходный.

Принцип процедур заключается в том, что внутрикожно вводится препарат, благодаря чему ткани получают равномерное равномерное увеличение в объемах, а подкожные ткани под действием препарата уплотняются, что обеспечивает увеличение или сглаживание морщин, обвислости век, устранение отёчности, изменение формы лица и зоны декольте, улучшение состояния овала лица, уменьшение проявлений целлюлита и жировых отложений.

На что обратить внимание

Инъекционные методы омоложение лица – это выбор тех, кто ведет активный образ жизни и заботятся о собственном здоровье. Для улучшения состояния кожи лица во многих случаях достаточно проведения одной или нескольких процедур, при этом эффективность лечения сохраняется на длительное время. Более того, положительный эффект уколов наблюдается при использовании нескольких препаратов одновременно.