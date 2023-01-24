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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Процедуры » Косметологические процедуры

Косметологические процедуры

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
Яндекс
Косметология получила широкое распространение в последние годы.

Косметология получила широкое распространение в последние годы. Такие процедуры пользуются спросом. Многие люди следят за своим внешним видом и здоровьем. Для  этого обращаются в хорошие медучреждения.

В число таковых входит клиника SANCTUM, где можно пройти качественные косметологические процедуры. Там работают опытные профессионалы. Пациентам предлагаются выгодные условия.

Клиника оказывает следующие услуги:

  • лазерная эпиляция;
  • удаление тату;
  • аппаратная и инъекционная косметология.

Эпиляция

Удаление волос осуществляется с помощью специального лазерного оборудования. Эпиляция выполняется на любом участке тела. Все зависит от пожеланий мужчины или женщины. Это может быть спина, бедра, лицо, руки, ноги, ягодицы. Лазерное удаление волос избавляет от многих проблем.   

Удаление тату и татуажа

Мода на татуировки стала характерной чертой современного общества. Проблема в том, что такие тату порой делаются необдуманно. Потом человек сожалеет о нанесении этого рисунка и желает от него избавиться.

Такая же ситуация возникает при татуаже губ, бровей и век. В определенных случаях это удаление становится возможным. Лазер эффективно удаляет татуировки и татуаж, помогая вам восстановить прежний облик.     

Аппаратная косметология

Современное оборудование поможет вам сохранить красоту и молодость. Среди популярных процедур аппаратного типа выделяются SMAS-лифтинг, липосакция, криолиполиз и коррекция фигуры. Благодаря косметологии, человек может хорошо выглядеть, не прибегая к помощи пластической хирургии.

Инъекции

Инъекционная косметология предполагает использование специальных препаратов. Благодаря инъекциям, удается избавиться от морщин, улучшить состояние кожи. Человек может сделать объемное моделирование лица, увеличение губ, контурную пластику и коррекцию мимических морщин. 

Разумный подход

Если подойти к косметологии грамотно, она станет помощником. Благодаря таким процедурам, женщины и мужчины лучше выглядят. Кожа сохраняет молодость, устраняются имеющиеся недостатки.

Если же сильно увлекаться процедурами, это может причинить вред. Чтобы не допустить негативного сценария, нужно иметь дело с грамотными косметологами и понимать грань разумного.

В SANCTUM работают специалисты высокой квалификации. Они посоветуют нужные вам процедуры и качественно выполнят свою работу. Позаботьтесь о себе и своем здоровье.

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