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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Косметика » Правильный уход за лицом в домашних условиях

Правильный уход за лицом в домашних условиях

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
kos-mart.ru
Молодость нашей кожи во многом зависит от правильного ухода.

Молодость нашей кожи во многом зависит от правильного ухода. Ежедневные бьюти-процедуры прочно вошли в жизнь современной женщины, которая стремится во всем быть на высоте и поддерживать свой имидж. Давайте рассмотрим, как правильно ухаживать за лицом в домашних условиях. Все процедуры делятся на несколько этапов: очищение, увлажнение, питание.

Первый этап – очищение

Каждое утро и каждый вечер кожу нужно очищать, это очень важный этап домашнего ухода. В свою очередь очищение также делится на несколько ступеней, для которых используются специально разработанные средства:

  • Гидрофильное масло.
  • Пенка или молочко.
  • Тоник.

Утром достаточно использовать молочко и тоник. А вот вечерняя процедура очищения должна состоять из трех этапов, на которых используется масло, пенка, а затем – тоник. Для этого лучше приобрести серию одного производителя, где все средства подобраны оптимально с учетом потребностей кожи и ее статуса: нормальная, сухая, чувствительная или жирная. В этом плане выгодно отличаются линейки от ведущих производителей из Кореи. На сайте Kosmart можно приобрести качественную корейскую косметику оптом.

Гидрофильное масло применяется для поверхностного очищения, оно смывает макияж, пыль и другие загрязнения. Затем нужно сделать глубокое очищение с помощью теплой воды и пенки. На этом этапе поры раскрываются, специальное средство растворяет устойчивые загрязнения, и они смываются водой.

После этого нужно взять ватный диск, смоченный в тонике, и протереть им лицо и шею. Это делается для того, чтобы поры закрылись, к тому же это средство смывает остатки пенки и тонизирует кожу. Теперь лицо подготовлено для увлажнения и питания. И для этого используются уже совсем другие средства.

Увлажнение и защита

Сухость кожи – одна из главных причин, почему на лице быстро появляются морщинки. Поэтому в ежедневном уходе необходимо не пропускать такой важный этап, как увлажнение. Причем кожа жирного и нормального типа также нуждается в этом. Неверно думать, что без увлажнения можно обойтись. У каждого производителя косметики есть специальные средства для всех типов. Чтобы снизить риск фотостарения кожи, в увлажняющие средства добавляются частицы с SPF-фактором.

Перед увлажнением лучше сделать легкий массаж лица и шеи, чтобы снять усталость и расслабить мышцы. Это намного увеличит эффективность применения бьюти-средств. Крем наносят по массажным линиям:

  • От центра лба – по направлению к вискам.
  • От центра подбородка – к мочкам ушей.
  • На щеках: от центра – к вискам и ушам.

При нанесении крема кожу не растягивают, а делают это плавно и нежно, легкими похлопывающими движениями подушечками пальцев. Область вокруг глаз нуждается в специальных средствах и в специальной методике их нанесения. Крем из маленькой баночки берется в минимальном количестве, кончиком мизинца или безымянного пальца распределяется по векам.

Питание: кремы, маски и сыворотки

Утренняя процедура предполагает использование увлажняющего и защитного крема. А вечером понадобится баночка с питательным кремом. Он имеет более плотную текстуру и насыщен полезными веществами, которые ночью помогают коже восстановиться, обновляют ее структуру. Ночной крем наносят на двадцать минут, затем остатки удаляют с помощью бумажной салфетки промокающими движениями, чтобы не растягивать кожу шеи и лица.

Маска – универсальное косметическое средство, которое используется и утром, и вечером. Очень популярны тканевые маски, ими удобно пользоваться, а эффект от них бывает просто удивительный. Как дополнение к домашнему уходу применяются разнообразные сыворотки: питательные и омолаживающие.

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