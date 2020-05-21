Правила красивой и здоровой кожи

Красивая и здоровая кожа - это результат ежедневного ухода за ней. Заберите в свою копилку красоты несколько золотых правил, чтобы ваша кожа стала мягкой, гладкой и красивой!

Защита от солнечных лучей

Чтобы сохранить кожу здоровой как можно дольше, не выходите на солнце, не защитив ее. Приобретите солнцезащитный крем с фильтром по вашему типу. А в самые жаркие часы не находитесь на улице без надобности.

Нежная забота

Вы заметили, что после душа кожа становиться сухой? Пересмотрите ваши средства для очищения кожи и составьте только смягчающие продукты, в составе которых нет мыла. В ином случае кожа может пересушиться, и исправить это будет сложно.

Ваш выбор - душ

Конечно же, гораздо приятнее понежиться в ванной, но! Не стоит ей увлекаться, достаточно принимать ванну раз в неделю. Все остальное время - душ. Вода должна быть приятной телу: утром прохладной, чтобы взбодриться; вечером немного теплее, чтобы побыстрее уснуть.

Вытирать тело тоже нужно правильно

После того, как вы тщательно смоете с кожи гель для душа, плавными движениями подсушите кожу. Полотенце должно быть хорошего качества, чтобы впитывало в себя всю влагу. Не нужно резко растирать тело - на нем могут появиться микротравмы.

Увлажнение

Не важно, сухая у вас кожа или жирная, увлажнять необходимо любую. Недостаток влаги обязательно скажется на ней в скором времени. Она будет пересушенной и стянутой. Что для этого нужно? После душа, когда ваше тело будет хорошо подсушено полотенцем, нанесите на него увлажняющий крем.

Не перемерзайте

Больше всего кожа страдает под действием низких температур. Как только начинает холодать, доставайте из шкафа теплые вещи. Но и не стоит одеваться слишком тепло - чувствуйте погоду и сигналы, которые подает вам ваше тело. Не забывайте про руки и лицо, когда выходите на морозный воздух.

Увлажнение изнутри

Без достаточного количества жидкости кожа здоровой не будет. Следите за тем, чтобы ваша ежедневная норма воды была не менее восьми стаканов (сюда входят травяные несладкие чаи).

Питание

Кожа отображает то, что человек ест. Если вы хотите, чтобы ваша кожа была здоровой и без высыпаний, питайтесь сбалансированно. Не нужно садиться на диету, просто включите в ежедневный рацион овощи, фрукты, зерновые.

Полноценный сон

Если следовать всем вышеперечисленным советам, но при этом постоянно не высыпаться, результата не будет. Организм нуждается в полноценном сне, а комната для сна должна быть без внешних раздражителей и хорошо проветрена.

Курение

У курящего человека кожа приобретает нездоровый землистый оттенок. Откажитесь от пагубной привычки, если хотите выглядеть хорошо.