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Питерец.ру » Статьи » Мода и красота » Гидрофильные масла в современной косметологии

Гидрофильные масла в современной косметологии

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Опубликовал: Алексей Морозов
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© CC0
Благодаря прорыву в области косметологии линейка средств каждодневного ухода пополняется новыми эффективными продуктами.

Благодаря прорыву в области косметологии линейка средств каждодневного ухода пополняется новыми эффективными продуктами. Гидрофильные масла бренда Babor как раз являются результатом прогресса в бьюти-индустрии. Широкому признанию гидрофильные масла обязаны азиатской системе умывания, в основу которой заложен многоступенчатый процесс бережного и в то же время глубокого очищения кожи. Согласно этой эффективной системе умывания именно с гидрофильного масла начинается процесс каждодневного очищения кожи. В состав гидрофильных масел входят натуральные базовые масла и эмульгаторы.

Благодаря натуральным маслам в составе, средство, бережно воздействуя на кожу, освобождает её от косметики, загрязнений и кожного сала. Кроме того, масла обладают повышенной проникающей способностью, тем самым способствуют очищению глубоких слоев эпидермиса.

Эмульгаторы в составе данного продукта обеспечивают превращение масла в легкую эмульсию при контакте с водой, что способствует полному удалению средства с кожи вместе со всеми видами загрязнений. Таким образом, после применения гидрофильного масла кожа становиться очищенной, но не пересушенной, а свежей и обогащенной витаминами и ценными ингредиентами базовых масел.

Наносить гидрофильное масло необходимо сухими руками на сухую кожу легкими массажными движениями в течение нескольких минут, за это время масло приникнет в глубокие слои для более тщательного очищения, а о пользе массажа и говорить не приходиться: лицо обретет тонус и свежесть, избавится от отечности. Для усиления эффекта тонизации кожи гидрофильное масло лучше наносить в охлажденном виде, именно поэтому многие предпочитают хранить этот косметический продукт в холодильнике. Применение же разогретого гидрофильного масла способствует расслаблению мышц лица, снятию зажимов и спазмов. В любом случае после использования гидрофильного масла кожа обретает ухоженный вид, получает дополнительное питание и увлажнение.

При выборе гидрофильного масла стоит учитывать тип кожи и её текущее состояние, ведь натуральные базовые масла в составе продукта способны воздействовать на различный спектр индивидуальных потребностей кожи, будь то дополнительное увлажнение, питание, или нормализация работы сальных желез.

В азиатской системе умывания гидрофильному маслу отдана главенствующая роль, ведь не даром именно с этого продукта начинается ритуал очищения кожи, таким образом, использование гидрофильного масла в комплексе с остальными средствами системы обеспечит не только бережное и эффективное очищение, но и полноценный уход.

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