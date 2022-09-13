Крупная фирма-поставщик металлопроката

"АНЭП-Металл-Санкт-Петербург" известная компания-поставщик металлопроката на территории СНГ и России. Свою трудовую деятельность компания начала еще в 2012 году.

Заказчики могут быть спокойны, ведь у компании находятся собственные склады на территории более 9-ти регионов России, именно поэтому товар будет доставлен в срок, стоит отметить, что при оформлении "срочного" заказа, товар будет доставлен в день оплаты.

Приобрести продукцию потребитель может как оптом, так и в розницу, как правило, минимальная стоимость заказа равняется 10 тысячам рублей, несмотря на объем и срок выполнения заказа, весь металлопрокат будет обработан согласно требованиям заказчика.

Сотрудничество

В сотрудничестве с АНЭП-Металл работают более 1340 компаний, при этом потребитель наверняка сможет найти изделие необходимой формы и размера, для заказа необходимо:

Посетить официальный сайт компании и оставить заявку (при помощи указанного контактного телефона или же электронной почты);

Дождаться отклика от менеджеров компании, далее будет уточнена вся интересующая вас и компанию информация (форма изделия, количество деталей и так далее);

Выставление и оплата счета;

Выбор более удобного способа доставки металлопроката.

Продукция компании

Для потребителей представлен огромный выбор изделий, таких как:

Изделия из специализированных сплавов;

Цветной/черный металлопрокат;

Арматура используемая для устройства трубопровода;

Металлопрокат из нержавеющей стали;

Металлопрокат из жаропрочной стали;

металлопрокат используемый в атомной энергетике и других специализированных областях.

Преимущества компании

Разумеется, популярность организация смогла приобрести за счет множества преимуществ, таких как:

Огромный выбор изделий. Можно заказать практически любое изделие из необходимого вида стали.

Быстрая доставка продукции. При заказе в любую точку Российской Федерации, заказ будет доставлен в течении 7 дней, также стоит отметить что отгрузка товара осуществляется круглосуточно. При оформлении "срочной" доставки, продукция будет доставлена в день оплаты.

Наличие сертификата. Вся продукция произведена в соответствии с требованиями ГОСТ, что дополнительно подтверждается наличием сертификатов на каждую деталь.

Дополнительная обработка: по желанию заказчика, готовое изделие может быть подвергнуто дополнительной обработке-разрезка, обмотка и так далее.

Нестандартная ситуация. Даже если покупатель не смог найти необходимое изделие в каталоге компании, АНЭП-металл готов в короткий срок выполнить любое нестандартное изделие требуемое заказчиком.

Любой объем. Компания готова доставить продукцию в любом количестве, доставлено будет даже одно изделие.

Наличие скидок и отсрочек. Постоянным клиентам компании предоставляется отсрочка выплаты, также при заказе крупной партии изделий будет предоставлена скидка.

Все менеджеры компании являются высококлассными специалистами, способными ответить на любой интересующий вас вопрос.