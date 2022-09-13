Крупная фирма-поставщик металлопроката

"АНЭП-Металл-Санкт-Петербург" известная компания-поставщик металлопроката на территории СНГ и России. Свою трудовую деятельность компания начала еще в 2012 году.
Заказчики могут быть спокойны, ведь у компании находятся собственные склады на территории более 9-ти регионов России, именно поэтому товар будет доставлен в срок, стоит отметить, что при оформлении "срочного" заказа, товар будет доставлен в день оплаты.
Приобрести продукцию потребитель может как оптом, так и в розницу, как правило, минимальная стоимость заказа равняется 10 тысячам рублей, несмотря на объем и срок выполнения заказа, весь металлопрокат будет обработан согласно требованиям заказчика.
Сотрудничество
В сотрудничестве с АНЭП-Металл работают более 1340 компаний, при этом потребитель наверняка сможет найти изделие необходимой формы и размера, для заказа необходимо:
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Посетить официальный сайт компании и оставить заявку (при помощи указанного контактного телефона или же электронной почты);
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Дождаться отклика от менеджеров компании, далее будет уточнена вся интересующая вас и компанию информация (форма изделия, количество деталей и так далее);
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Выставление и оплата счета;
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Выбор более удобного способа доставки металлопроката.
Продукция компании
Для потребителей представлен огромный выбор изделий, таких как:
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Изделия из специализированных сплавов;
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Цветной/черный металлопрокат;
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Арматура используемая для устройства трубопровода;
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Металлопрокат из нержавеющей стали;
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Металлопрокат из жаропрочной стали;
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металлопрокат используемый в атомной энергетике и других специализированных областях.
Преимущества компании
Разумеется, популярность организация смогла приобрести за счет множества преимуществ, таких как:
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Огромный выбор изделий. Можно заказать практически любое изделие из необходимого вида стали.
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Быстрая доставка продукции. При заказе в любую точку Российской Федерации, заказ будет доставлен в течении 7 дней, также стоит отметить что отгрузка товара осуществляется круглосуточно. При оформлении "срочной" доставки, продукция будет доставлена в день оплаты.
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Наличие сертификата. Вся продукция произведена в соответствии с требованиями ГОСТ, что дополнительно подтверждается наличием сертификатов на каждую деталь.
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Дополнительная обработка: по желанию заказчика, готовое изделие может быть подвергнуто дополнительной обработке-разрезка, обмотка и так далее.
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Нестандартная ситуация. Даже если покупатель не смог найти необходимое изделие в каталоге компании, АНЭП-металл готов в короткий срок выполнить любое нестандартное изделие требуемое заказчиком.
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Любой объем. Компания готова доставить продукцию в любом количестве, доставлено будет даже одно изделие.
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Наличие скидок и отсрочек. Постоянным клиентам компании предоставляется отсрочка выплаты, также при заказе крупной партии изделий будет предоставлена скидка.
Все менеджеры компании являются высококлассными специалистами, способными ответить на любой интересующий вас вопрос.