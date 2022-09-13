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Питерец.ру » Статьи » Производство » Промышленное производство » Крупная фирма-поставщик металлопроката

Крупная фирма-поставщик металлопроката

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Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
anepmetall.ru
"АНЭП-Металл-Санкт-Петербург" известная компания-поставщик металлопроката на территории СНГ и России.

"АНЭП-Металл-Санкт-Петербург" известная компания-поставщик металлопроката на территории СНГ и России. Свою трудовую деятельность компания начала еще в 2012 году.

Заказчики могут быть спокойны, ведь у компании находятся собственные склады на территории более 9-ти регионов России, именно поэтому товар будет доставлен в срок, стоит отметить, что при оформлении "срочного" заказа, товар будет доставлен в день оплаты.

Приобрести продукцию потребитель может как оптом, так и в розницу, как правило, минимальная стоимость заказа равняется 10 тысячам рублей, несмотря на объем и срок выполнения заказа, весь металлопрокат будет обработан согласно требованиям заказчика.

Сотрудничество

В сотрудничестве с АНЭП-Металл работают более 1340 компаний, при этом потребитель наверняка сможет найти изделие необходимой формы и размера, для заказа необходимо:

  • Посетить официальный сайт компании и оставить заявку (при помощи указанного контактного телефона или же электронной почты);

  • Дождаться отклика от менеджеров компании, далее будет уточнена вся интересующая вас и компанию информация (форма изделия, количество деталей и так далее);

  • Выставление и оплата счета;

  • Выбор более удобного способа доставки металлопроката.

Продукция компании

Для потребителей представлен огромный выбор изделий, таких как:

  • Изделия из специализированных сплавов;

  • Цветной/черный металлопрокат;

  • Арматура используемая для устройства трубопровода;

  • Металлопрокат из нержавеющей стали;

  • Металлопрокат из жаропрочной стали;

  • металлопрокат используемый в атомной энергетике и других специализированных областях.

Преимущества компании

Разумеется, популярность организация смогла приобрести за счет множества преимуществ, таких как:

  • Огромный выбор изделий. Можно заказать практически любое изделие из необходимого вида стали.

  • Быстрая доставка продукции. При заказе в любую точку Российской Федерации, заказ будет доставлен в течении 7 дней, также стоит отметить что отгрузка товара осуществляется круглосуточно. При оформлении "срочной" доставки, продукция будет доставлена в день оплаты.

  • Наличие сертификата. Вся продукция произведена в соответствии с требованиями ГОСТ, что дополнительно подтверждается наличием сертификатов на каждую деталь.

  • Дополнительная обработка: по желанию заказчика, готовое изделие может быть подвергнуто дополнительной обработке-разрезка, обмотка и так далее.

  • Нестандартная ситуация. Даже если покупатель не смог найти необходимое изделие в каталоге компании, АНЭП-металл готов в короткий срок выполнить любое нестандартное изделие требуемое заказчиком.

  • Любой объем. Компания готова доставить продукцию в любом количестве, доставлено будет даже одно изделие.

  • Наличие скидок и отсрочек. Постоянным клиентам компании предоставляется отсрочка выплаты, также при заказе крупной партии изделий будет предоставлена скидка.

Все менеджеры компании являются высококлассными специалистами, способными ответить на любой интересующий вас вопрос.

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