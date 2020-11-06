Особенности покупки металлопроката в розницу

Металлопрокат – большая группа изделий из различных марок стали и сплавов, которые могут использоваться в качестве готового продукта или заготовки. Их используют в различных отраслях промышленности, производства и строительства для изготовления различных конструкций, а также часто применяют в быту и в этом случае целесообразнее покупать металлопрокат в розницу. Поэтому вам интересно будет узнать о том, как это сделать и как правильно выбрать продавца.

Используйте надежные ресурсы

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области продажей металлопроката занимается компания «Сталлеон». В Отличие от конкурентов, предприятие осуществляет продажу проката не только оптом, но и в розницу. Плюс, на сайте компании можно найти описание большинства физических и химических свойств металлов, которые обычно запасаются на складах. Например, вы можете различия в химическом составе между нержавеющей сталью 301, 302 и 304. Также у консультантов этой компании можно уточнить прочность на растяжение различных темпераментов бериллиевой меди.

Помимо информации о физических и химических свойствах, вы можете легко просмотреть описание каждого продукт – в карточках товаров представлено подробное описание, свойства, спецификации металлопроката, а также сферы его применения.

Как дешевле приобрести металлопрокат в розницу

Продавая металлопрокат оптом, многие продавцы предлагают специальные условия и цены – чем больше объем заказа, тем ниже итоговая стоимость. Но как выгодно купить нужные изделия в розницу, если у большинства производителей цена растет прямо пропорционально объему? Вот несколько советов:

Необходимо стать постоянным клиентом одной компании. Для таких покупателей у большинства продавцов предусмотрены скидки – чем чаще вы берете товар, тем выше становится скидка. Обычно она начинается с 5 процентов и потом растет. У некоторых продавцов скидка постоянным клиентам составляет до 20-25 процентов.

Для выгоды лучше пользоваться услугами предприятий, доставляющих цветной и черный стальной металлопрокат бесплатно. У некоторых продавцов бесплатная доставка предусмотрена только для оптовых покупателей, но не у всех.

Многие продавцы дарят своим клиентам бонусные карты, которыми можно воспользоваться при последующих покупках.

Чтобы выгодно купить металлопрокат в розницу, отслеживания новости рынка и предложения продавцов. В СПб есть компании, которые регулярно проводят различные акции, например, предлагают скидку 25 процентов при повторном обращении.

Если вы не являетесь постоянным клиентом компаний, реализующих металлопрокат, то выгодно купить их продукцию можно будет в следующих случаях:

Большой объем заказа. При покупке большого объема продавец обычно предоставляет скидку 5-7 процентов. Среди ваших знакомых есть человек, который постоянно покупает металлопрокат и является постоянным клиентом крупных поставщиков и может вам предоставить свои привилегии.

Но даже если эти случаи не про вас, не отчаивайтесь – проведите мониторинг цен на рынке и выберите продавца с лучшим предложением. Обычно компании, производящие и реализующие металлопрокат, имеют большую разницу в прайсах, поэтому выбрать выгодное предложение будет не сложно, просто придется потратить на это время.