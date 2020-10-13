Вода «Легенда Байкала»

Сегодня воду покупают не только в офисы, но и домой. Она чистая, что благоприятно сказывается на работоспособности и общем самочувствии. Несмотря на большое количество брендов, выбирают, исходя из цены и предложений компании. Большинство организаций предлагают купить воду с доставкой и несколько дополнительных сопутствующих товаров.
Доставка воды «Легенда Байкала»
Данная вода является выбором многих клиентов. Компания «Байкал Аква» осуществляет ее доставку домой и в офисы. Есть несколько причин выбрать именно этот бренд:
- большой выбор емкостей различного объема позволяет купить столько воды, сколько необходимо: есть небольшие бутылки и бутыли по 19 литров;
- адекватные цены;
- соблюдение экологических норм производства;
- быстрая обработка заказа;
- можно приобрести сопутствующие товары, которые могут потребоваться дома или в офисе;
- быстрая доставка в различных городах страны.
Вместе с водой можно приобрести или арендовать кулер с функцией подогрева. Фирма периодически проводит акции, что позволяет существенно сэкономить во время покупки.
Особенности сотрудничества с «Байкал Аква»
Данная компания динамично развивается и постоянно расширяет свой ассортимент. Сегодня она поставляет воду и свою продукцию не только по России, но за ее пределами. Есть несколько причин обратиться в «Байкал Аква»:
- приятная ценовая политика: постоянные клиенты могут получать скидки за объем;
- большое производство, где на каждом этапе контролируют качество;
- наличие международных сертификатов, подтверждающих качество воды;
- прем заказов круглосуточно.
Фирма работает с физическими и юридическим лицами. Доставка в другие города осуществляется с помощью транспортных компаний. У специалиста можно уточнить статус заказа на любом этапе. Учитывая, что производственная площадка большая, удается отгружать большие партии ежедневно. Таким образом, срок выполнения заказа очень высокий.
Все подробности сотрудничества можно уточнить у специалистов по телефону или по электронной почте. Оплатить заказ можно через сайт, наличными курьеру или безналичным способом. Действует оплата через банк для юридических лиц. Есть личный кабинет, в котором можно скачать все необходимые бухгалтерские документы, когда это необходимо, что позволяет экономить время на переговоры с поставщиком. Это особенно актуально, когда заказчик находится в городе с другим часовым поясом, а бумаги ему необходимы срочно.