Компания «Металл Профиль» работает на российском строительном рынке более 20 лет. Фирма занимаемся всем, что связано с металлоконструкциями: например, производством стальных кровельных фасадов, металлочерепицы, профилированного листа, заборов из металлического штакетника и профлиста, металлического сайдинга, водосточных систем, трехслойных сэндвич панелей. Компания «Металл Профиль» имеет собственную лабораторию, где трудятся ведущие инженеры, занимающиеся разработкой и усовершенствованием продукции, и собственные производственные мощности.

Чтобы у вас не возникли трудности с покупкой профессиональных металлических строительных изделий и конструкций, фирма открыла интернет-магазин https://spb.metallprofil.ru/shop/ и осуществляет доставку в разные регионы России и страны СНГ. На сегодняшний день компания «Металл Профиль» является лидером в восточной Европе по производству стальных водосточных систем, стальных кровель и фасадов, металлочерепицы, вентилируемых фасадов, сэндвич панелей и прочих конструкций. Кроме розничной торговли, «Металл Профиль» широко практикует выездные продажи непосредственно к заказчику, также занимается продажами через Интернет.

В компании можно заказать стальные кровли в городе Санкт-Петербург и других городах и регионах. Гарантия на продукцию – 50 лет. Здесь можно подобрать оптимальное решение для любого бюджета. Всегда в наличии большой ассортимент продукции различных цветовых решений.

На сайте есть такие удобные сервисы, как калькулятор кровли и калькулятор забора. Эти инструменты помогают правильно рассчитать необходимое количество материала. Также компания поможет найти монтажников/подрядчиков для реализации проекта. На все товары и услуги предоставляются необходимые документы в соответствии с законодательством.

Обратившись на предприятие «Металл Профиль», вы можете рассчитывать на долгосрочную гарантию для всех изделий, которые фирма производит и реализует. В виде дополнительных услуг предлагается качественное сервисное обслуживание металлоконструкций, в том числе ремонт.

Компания регулярно проводит распродажи, предоставляет скидки, дисконты, бонусы и выгодные акции. Благодаря этому появляется возможность очень выгодно приобрести необходимые материалы и изделия. Динамичное развитие обеспечивает постоянную генерацию новых идей, поэтому с компанией «Металл Профиль» работать выгодно, интересно и приятно.