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Питерец.ру » Статьи » Дизайн, интерьер, мебель » Кухня » Плюсы и минусы кухонь с фасадами из эмали

Плюсы и минусы кухонь с фасадами из эмали

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
forestgrant.ru
Современный рынок предлагает несколько вариантов покрытий для кухонных фасадов – шпон, пластик, пленка ПВХ и другие.

Современный рынок предлагает несколько вариантов покрытий для кухонных фасадов – шпон, пластик, пленка ПВХ и другие. Один из популярных вариантов – фасады из МДФ, покрытые эмалью.

Сотрудники петербургской кухонной фабрики Forest Grant отмечают, что эмалевые фасады выбирают те заказчики, которые хотят яркий и стойкий цвет кухонного гарнитура, не выгорающий под воздействием УФ-лучей.

Особенности кухонь из эмали

Каркас гарнитура изготавливают преимущественно из МДФ. На фасад наносят до 8 слоев покрытия: 5 слоев грунтов и 3 слоя краски.

Схема нанесения эмали:

  • Панели МДФ шлифуют, обрабатывают изолятором, роль которого играет водонепроницаемый лак, защищающий плиты от воздействия влаги.
  • Поверхность покрывают грунтовкой, шлифуют.
  • Наносят несколько слоев эмали.
  • Каждый слой краски просушивают и шлифуют до идеальной гладкости. Шлифовка улучшает сцепление краски с поверхностью, исключает появление трещин.

После нанесения краски поверхность покрывают защитным лаком. Благодаря ему создаются различные декоративные эффекты – фасады могут быть, например, глянцевыми, зеркальными или матовыми.

Плюсы эмалевых фасадов

  • имеют идеально ровную поверхность;
  • цвета получаются яркими и насыщенными;
  • высокая устойчивость к механическим и температурным воздействиям;
  • экологическая безопасность;
  • стойкость к воздействию влаги (благодаря нескольким слоям защиты фасады не разбухают);
  • не выгорают под действием солнечных лучей;
  • простота ухода – потребуются только мягкие губки и неабразивные средства.

Фасады для кухни из эмали могут быть однотонными или многоцветными, глянцевыми или матовыми, с рисунком или узором. По каталогу цветов RAL можно выбрать любой оттенок для покраски – при изготовлении кухни из других материалов такое разнообразие оттенков недоступно.

Технологии предполагают возможность изготовления не только простых геометрических, но и гнутых форм, дополнение фрезеровкой. Рифления и другие фрезеровочные элементы наносятся на плиту МДФ на этапе обработки, затем покрываются краской.

Недостатки крашеных фасадов

Несмотря на массу достоинств, у эмалевых фасадов есть и недостатки:

  • сроки изготовления выше, чем у фасадов из других материалов, поскольку требуется строгое соблюдение технологии;
  • на глянцевых поверхностях могут оставаться следы от пальцев, поэтому специалисты рекомендуют выбирать матовые решения. Однако загрязнения легко устранить неабразивными средствами;
  • возможно появление царапин и сколов, но их легко убрать реставрацией.

Разнообразие моделей кухонь, покрытых эмалью, позволяет выбрать вариант для любого стиля интерьера. Если выбрать фасад в белом или черном цвете, он станет главной деталью кухни в стиле минимализм или хай-тек, а плавные линии мебели – прекрасное дополнение стиля модерн.

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