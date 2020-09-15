Кузовная аэрография – модная отделка для стильного автомобиля

Сделать качественный кузовной ремонт помогают фирменные запчасти и аксессуары. Широкий выбор кузовных элементов для этого предлагает магазин https://carera.com.ua/, на складах которого располагается большое количество комплектующих. Это позволяет быстро получить желаемые запчасти.

Однако после приведения авто в порядок можно придать машине неповторимый облик за счет аэрографии. Техника предполагает нанесение уникального рисунка на кузовные элементы машины. В результате получится оригинальная узнаваемая в транспортном потоке внешность любимой легковушки.

Варианты нанесения краски

На практике используются различные варианты нанесения изображения. При монохромной технике верхний слой автомобиля окажется базовым фоном. Наиболее приемлемым вариантом являются черные или белые машины. Под другой фон подбирать краску для монохрома приходится дольше.

Применяются такие техники нанесения:

Ручная. Вариант актуален для мастеров с высокими профессиональными качествами. Подготавливается фон, устраняются антенны, ручки и молдинги. Далее используются компрессионные пистолеты и специальные иглы.

Цифровой. В подобных условиях работа доверяется роботизированной технике, сопряженной с датчиками, анализирующими поверхность. В работе участвует компьютер, смешивающий краску. Источником изображения выступает понравившийся файл (оцифрованная картинка).

Пленочная. На поверхность клеится готовое изображение с направившимся сюжетом. Важно обеспечить четкую стыковку элементов и отсутствие деформации изображения. Зачастую такой вариант применяется для капота или багажной зоны.

Особенности аэрографии

Специалисты выделяют несколько категорий сложности рисунков на автомобилях. Наиболее простым вариантом является использование в работе художником простых геометрических форм, линий, узоров. Более сложным является изготовление на автополотне художественного объекта с многокомпонентными красителями.

Требующий наибольшей профессиональной подготовки является вариант, где в композиции присутствует несколько сложных художественных объектов. Специалисту важно правильно смешать краски, обеспечить плавные переходы цветовых оттенков, сформировать нужный фон под рисунок.

В качестве защиты используется лаковое покрытие. Его двойной слой создаст максимально глубокое и насыщенное изображение на поверхности.