Кузовная аэрография – модная отделка для стильного автомобиля

ента новостей

11:49
В Пулково Россельхознадзор провел ветеринарный контроль кошки породы саванна
11:47
В Петербурге почти 2 миллиона рублей отдал аферистам пожилой петербуржец
11:41
В Ленобласти разведчики общевойсковой армии провели успешные учения
11:39
В Петербурге на спортплощадке пьяный мужчина ранил ножом двух петербуржцев
10:22
Добавили 96,5 рублей
09:32
Вакцина поступила
23:11
Концерт The Hatters
19:37
В Петербурге простились с летчиками, погибшими в годы Великой Отечественной войны
19:35
В Санкт-Петербурге в Военно-медицинском музее пройдут «Дни Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
19:30
Более 2 тыс. связистов ЗВО задействованы в масштабном учении на западе России
19:29
Общественники приняли участие в церемонии прощания с летчиками, погибшими при обороне Ленинграда
15:56
В Историческом парке «Россия — Моя история» открылась выставка «Память поколений»
15:53
Добровольцы общероссийской акции #МыВместе станут героями фотовыставки
15:50
На вантовом мосту перекроют две полосы движения
10:54
Угнанный в Петербурге Lexus нашли на следующий день под Москвой
10:49
Бориса Пиотровского назначили первым заместителем председателя Комитета по культуре
10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
10:36
В Ленобласти сделали свой выбор
08:26
Дрозденко захватил лидерство
08:04
Что будет в школах
14:05
Лётчики ЗВО доставили избирательную комиссию на острова Финского залива для проведения голосования
12:55
Концерт под открытым небом в Петербурге даст MARKUL
12:51
В Ленобласти военнослужащие общевойсковой армии ЗВО установили памятник Герою Российской Федерации
12:49
В Ленобласти стартовал Единый день голосования
12:48
В Петербурге задержан работник по изготовлению мебели, подозреваемого в мошенничестве
15:52
Память военного связиста Героя России Игоря Шифрина увековечили в Ленинградской области
12:49
В Ленобласти военные артисты ЗВО поздравили танкистов с профессиональным праздником
08:22
Как взаимодействуют Петербург и Ленобласть
07:54
Вшей стало меньше
23:31
СКА обыграл «Локомотив»: Бурдасов снова забил
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Статьи » Авто, мото » Кузовная аэрография – модная отделка для стильного автомобиля

Кузовная аэрография – модная отделка для стильного автомобиля

0
33
Опубликовал: Алексей Морозов
0
Фото:
© CC0
Сделать качественный кузовной ремонт помогают фирменные запчасти и аксессуары.

Сделать качественный кузовной ремонт помогают фирменные запчасти и аксессуары. Широкий выбор кузовных элементов для этого предлагает магазин https://carera.com.ua/, на складах которого располагается большое количество комплектующих. Это позволяет быстро получить желаемые запчасти.

Однако после приведения авто в порядок можно придать машине неповторимый облик за счет аэрографии. Техника предполагает нанесение уникального рисунка на кузовные элементы машины. В результате получится оригинальная узнаваемая в транспортном потоке внешность любимой легковушки.

Варианты нанесения краски

На практике используются различные варианты нанесения изображения. При монохромной технике верхний слой автомобиля окажется базовым фоном. Наиболее приемлемым вариантом являются черные или белые машины. Под другой фон подбирать краску для монохрома приходится дольше.

Применяются такие техники нанесения:

  • Ручная. Вариант актуален для мастеров с высокими профессиональными качествами. Подготавливается фон, устраняются антенны, ручки и молдинги. Далее используются компрессионные пистолеты и специальные иглы.
  • Цифровой. В подобных условиях работа доверяется роботизированной технике, сопряженной с датчиками, анализирующими поверхность. В работе участвует компьютер, смешивающий краску. Источником изображения выступает понравившийся файл (оцифрованная картинка).
  • Пленочная. На поверхность клеится готовое изображение с направившимся сюжетом. Важно обеспечить четкую стыковку элементов и отсутствие деформации изображения. Зачастую такой вариант применяется для капота или багажной зоны.

Особенности аэрографии

Специалисты выделяют несколько категорий сложности рисунков на автомобилях. Наиболее простым вариантом является использование в работе художником простых геометрических форм, линий, узоров. Более сложным является изготовление на автополотне художественного объекта с многокомпонентными красителями.

Требующий наибольшей профессиональной подготовки является вариант, где в композиции присутствует несколько сложных художественных объектов. Специалисту важно правильно смешать краски, обеспечить плавные переходы цветовых оттенков, сформировать нужный фон под рисунок.

В качестве защиты используется лаковое покрытие. Его двойной слой создаст максимально глубокое и насыщенное изображение на поверхности.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

31-10-2018, 12:58
Интернет магазин автозапчастей
31-07-2020, 12:58
Полировка кузова автомобиля
13-04-2016, 22:53
Декоративная штукатурка - свежее решение для Вашего ремонта
8-09-2019, 12:06
Качественные автозапчасти для легковых автомобилей
26-03-2016, 14:19
Эвакуация грузовых машин: особенности выбора техники
17-06-2020, 19:27
Как правильно размещать рекламу на автомобиле

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
95
Вчера, 10:40
В ДТП в Ленобласти пострадали четверо детей
0
144
11-09-2020, 11:39
В Петергофе произошло ДТП с участием автобуса и иномарки
0
139
11-09-2020, 11:29
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой велосипедист
0
157
10-09-2020, 19:03
В Петербурге иномарка сбила девушку на переходе
Наверх