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Питерец.ру » Статьи » Строительство и ремонт » Материалы и комплектующие » Как производят сэндвич-панели

Как производят сэндвич-панели

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Опубликовал: Алексей Морозов
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Фото:
agsc.ru
Один из крупнейших производителей сэндвич-панелей в СЗФО – производственная компания «А ГРУПП Стальные Конструкции»

Один из крупнейших производителей сэндвич-панелей в СЗФО – производственная компания «А ГРУПП Стальные Конструкции» – изготавливает до 40000 м2 этой продукции в месяц. Компания выпускает панели разной толщины и конструкции для облицовки и утепления стен и кровель.

Области применения – гражданское и промышленное строительство.

Конструктивные особенности

В состав этих изделий входят два внешних металлических слоя и один промежуточный утеплительный. При производстве сэндвич-панелей https://agsc.ru/catalog/sendvich-paneli/ используются следующие материалы:

  • Для внешних слоев – рулонная сталь толщиной 0,45-0,7 мм.. На ее наружную поверхность наносят защитно-декоративное полимерное покрытие в цветах по шкале RAL или других, выбранных покупателем.
  • Для промежуточного слоя – минеральная вата, пенополистирол, либо комбинация этих двух материалов. Минвата безопасна с точки зрения возгорания, но чувствительна к попаданию влаги. Пенополистирол устойчив к влаге, но склонен к разрушению при воздействии УФ-лучей и имеет высокий класс горючести. Наружные металлические листы надежно защищают утеплитель любого типа от негативных внешних воздействий и обеспечивают сохранность его характеристик.

Разновидности сэндвич-панелей по функциональности

По назначению эти изделия разделяют на:

  • Кровельные. По виду профилирования наружные листы классифицируют на гофрированные и фальцевые. Изделия с гофрированными наружными листами стыкуются с помощью эффективного замка Roof-Lock.
  • Стеновые. Используемый для них замок Z-Lock обеспечивает высокую герметичность покрытия.

Преимущества сэндвич-панелей от «А ГРУПП Стальные Конструкции»

На всех производственных этапах осуществляется контроль качества исходных материалов и соблюдения требований нормативной документации. Благодаря этому готовый продукт имеет:

  • Низкую теплопроводность, способствующую сохранению благоприятного микроклимата во внутреннем пространстве.
  • Длительный эксплуатационный период.

Качественные 3-слойные панели от надежного производителя А ГРУПП, благодаря эффективным замковым системам, образуют герметичное покрытие, которое защищает помещение от негативных внешних воздействий. Использование таких изделий значительно сокращает сроки строительства, позволяет сэкономить финансовые и трудовые ресурсы.

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