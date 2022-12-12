Выгодные путешествия с бонусами

ента новостей

16:34
В Ленобласти автомобиль врезался в фонарный столб
16:06
Дмитрий Пуляевский: «В Ленинградской области природные красоты обрели статус объектов особой поддержки»
16:01
В Петербурге Росгвардейцы задержали правонарушителя, нанесшего ножевое ранение мужчине
15:56
В Петербурге пьяного нарушителя ПДД задержали с погоней
15:54
Депутаты предлагают выдавать аванс по государственным контрактам в обязательном порядке
15:52
В Петербурге задержан 56-летний мужчина, сообщивший о ложной угрозе
15:50
Ленобласть при поддержке Петербурга поставила в подшефный город Донецкой Народной республики 4 новых трамвая
15:49
Дом акционерного общества «Строитель» на Гангутской улице признан региональным памятником
15:47
Смольный использует ботов, чтобы скрыть негатив после прямой линии с Бегловым
15:27
Из Петербурга в Павловск началось тактовое движение электропоездов
15:20
В Мариинском дворце прошло традиционное вручение паспортов юным петербуржцам
15:02
«Единая Россия» совместно с Минпросвещения провели первый Всероссийский форум «Школа Героя»
14:05
В Киришах в лобовом столкновении пострадали три человека
13:47
Эрмитаж готовится выбрать лучшую новогоднюю игрушку
13:44
Неправильная парковка во дворах остается главной причиной нарушения графика вывоза ТКО
12:31
В Ленобласти столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали шестеро, в том числе двое детей
12:08
В Невском районе иномарка сбила 43-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочку
10:42
День Конституции Российской Федерации
10:40
Курьеру телефонных мошенников грозит до 6 лет лишения свободы
10:17
Борются за финансовую систему
10:02
В городе Выборг иномарка сбила 11-летнего мальчика
09:39
Саммит СНГ будет неформальным
09:05
Нужны ли антибиотики при гриппе?
19:29
В Купчино произошло смертельное ДТП с участием автобуса
14:46
В кафе на Невском посетитель стрелял в барменшу, а после избил в подсобке
13:43
В Петроградском районе предотвратили обман пенсионерки
13:39
В Ленобласти 16-летний подросток разбился на автомобиле матери
13:27
В Петербурге мужчине после словесного конфликта выстрелил в спину из травмата
13:23
В центре Петербурга словестный конфликт закончился стрельбой
12:58
В Тихвине во время перетягивания ружья племянница убила своего дядю
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Статьи » Банки, кредитование, деньги » Кредитование » Выгодные путешествия с бонусами

Выгодные путешествия с бонусами

0
2
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
PiXABAY
Кредитные карты с бонусными милями – отличный вариант для путешественников.

Кредитные карты с бонусными милями – отличный вариант для путешественников. Такие кредитки очень хорошо подходят предпринимателям и активным туристам. За покупки с помощью этих карт начисляются мили.

Их можно будет потом потратить при оформлении билетов. Такой подход позволяет сократить расходы на поездки. Люди, которые часто летают, могут сэкономить немало денег.

Карты с милями

Если хотите путешествовать с бонусами, убедитесь, что по карте предусмотрено начисление миль. На рынке существует множество предложений. Рассматривайте только те, где присутствует нужная вам опция.

Важные параметры

При выборе карты обязательно учитывайте следующие моменты:

  • сумма кредитного лимита;
  • льготный период;
  • процентная ставка;
  • кэшбэк

и прочие функции.

Обычно кредитный лимит достигает 1 млн руб. Льготный период оп таким картам может варьироваться в пределах 50-110 дней. Процентная ставка устанавливается на уровне 15% и выше. Самый большой кэшбэк может достигать 30%.

Лучшие кредитные карты с милями

 

Название карты

Лимит

Льготный период

Процентная ставка

Плата за

обслуживание

Кэшбэк

«Умная карта»

Газпромбанка

1 млн руб.

60 дней

24,9%

до 199 руб. в месяц

до 10%

Аэрофлот-Мир

Классическая

СМП Банка

300 тыс.

руб.

55 дней

23,9%

900 руб.

в год

до 20%

Золотая Raiffeisen Travel Rewards Card

600 тыс.

руб.

52 дня

19%

2990 руб. в год

До 30%

 

Для тех, кто ищет вариант с большим лимитом, подойдет карта «Умная карта» от Газпромбанка. Она выдается людям в возрасте от 20 до 62 лет. Важно, чтобы стаж на последнем месте работы был не менее 3 месяцев. Обработка заявки на получение занимает до 7 дней.

«Аэрофлот-Мир Классическая» от СМП Банка подойдет путешественникам, которые совершают небольшие траты. Карта выдается от 21 до 59 лет. Достаточно подать заявку, и в течение 3 дней она будет обработана.

Отдельного упоминания заслуживает карта Raiffeisen Travel Rewards Card. Ее можно получить людям в возрасте 23-67 лет. Заявление рассматривается до 2 дней. По этой карте идет максимальный кэшбэк.

Полный список наиболее интересных вариантов кредитных карт с бонусными милями вы найдете на сайте https://www.vbr.ru/banki/kreditnyekarty/mili/.

Выбор

Определитесь, какой параметр является для вас наиболее важным. Для одних это максимальный кредитный лимит. Для других приоритетным становится длительный льготный период. Третьи – предпочитают карты с большим кэшбэком. Здесь вас зависит от личных предпочтений каждого человека.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

17-08-2022, 19:01
Кредитная карта от Сбербанка: условия 2022
5-04-2016, 23:19
Преимущества использования кредитных карт
17-11-2021, 09:16
Есть ли выгода от кэшбэка?
30-08-2016, 21:06
Плюсы и минусы использования кредитных карт
23-11-2016, 22:19
Кредитные банковские карты
27-08-2020, 21:54
Где хранить деньги? Накопительный счет альтернатива банковскому вкладу

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
62
Сегодня, 16:34
В Ленобласти автомобиль врезался в фонарный столб
0
134
Сегодня, 14:05
В Киришах в лобовом столкновении пострадали три человека
0
207
Сегодня, 12:31
В Ленобласти столкнулись две иномарки. В ДТП пострадали шестеро, в том числе двое детей
0
162
Сегодня, 12:08
В Невском районе иномарка сбила 43-летнюю женщину и ее 8-летнюю дочку
Наверх