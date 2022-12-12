Выгодные путешествия с бонусами

Кредитные карты с бонусными милями – отличный вариант для путешественников. Такие кредитки очень хорошо подходят предпринимателям и активным туристам. За покупки с помощью этих карт начисляются мили.
Их можно будет потом потратить при оформлении билетов. Такой подход позволяет сократить расходы на поездки. Люди, которые часто летают, могут сэкономить немало денег.
Карты с милями
Если хотите путешествовать с бонусами, убедитесь, что по карте предусмотрено начисление миль. На рынке существует множество предложений. Рассматривайте только те, где присутствует нужная вам опция.
Важные параметры
При выборе карты обязательно учитывайте следующие моменты:
- сумма кредитного лимита;
- льготный период;
- процентная ставка;
- кэшбэк
и прочие функции.
Обычно кредитный лимит достигает 1 млн руб. Льготный период оп таким картам может варьироваться в пределах 50-110 дней. Процентная ставка устанавливается на уровне 15% и выше. Самый большой кэшбэк может достигать 30%.
Лучшие кредитные карты с милями
|
Название карты
|
Лимит
|
Льготный период
|
Процентная ставка
|
Плата за
обслуживание
|
Кэшбэк
|
«Умная карта»
Газпромбанка
|
1 млн руб.
|
60 дней
|
24,9%
|
до 199 руб. в месяц
|
до 10%
|
Аэрофлот-Мир
Классическая
СМП Банка
|
300 тыс.
руб.
|
55 дней
|
23,9%
|
900 руб.
в год
|
до 20%
|
Золотая Raiffeisen Travel Rewards Card
|
600 тыс.
руб.
|
52 дня
|
19%
|
2990 руб. в год
|
До 30%
Для тех, кто ищет вариант с большим лимитом, подойдет карта «Умная карта» от Газпромбанка. Она выдается людям в возрасте от 20 до 62 лет. Важно, чтобы стаж на последнем месте работы был не менее 3 месяцев. Обработка заявки на получение занимает до 7 дней.
«Аэрофлот-Мир Классическая» от СМП Банка подойдет путешественникам, которые совершают небольшие траты. Карта выдается от 21 до 59 лет. Достаточно подать заявку, и в течение 3 дней она будет обработана.
Отдельного упоминания заслуживает карта Raiffeisen Travel Rewards Card. Ее можно получить людям в возрасте 23-67 лет. Заявление рассматривается до 2 дней. По этой карте идет максимальный кэшбэк.
Полный список наиболее интересных вариантов кредитных карт с бонусными милями вы найдете на сайте https://www.vbr.ru/banki/kreditnyekarty/mili/.
Выбор
Определитесь, какой параметр является для вас наиболее важным. Для одних это максимальный кредитный лимит. Для других приоритетным становится длительный льготный период. Третьи – предпочитают карты с большим кэшбэком. Здесь вас зависит от личных предпочтений каждого человека.