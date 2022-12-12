Выгодные путешествия с бонусами

Кредитные карты с бонусными милями – отличный вариант для путешественников. Такие кредитки очень хорошо подходят предпринимателям и активным туристам. За покупки с помощью этих карт начисляются мили.

Их можно будет потом потратить при оформлении билетов. Такой подход позволяет сократить расходы на поездки. Люди, которые часто летают, могут сэкономить немало денег.

Карты с милями

Если хотите путешествовать с бонусами, убедитесь, что по карте предусмотрено начисление миль. На рынке существует множество предложений. Рассматривайте только те, где присутствует нужная вам опция.

Важные параметры

При выборе карты обязательно учитывайте следующие моменты:

сумма кредитного лимита;

льготный период;

процентная ставка;

кэшбэк

и прочие функции.

Обычно кредитный лимит достигает 1 млн руб. Льготный период оп таким картам может варьироваться в пределах 50-110 дней. Процентная ставка устанавливается на уровне 15% и выше. Самый большой кэшбэк может достигать 30%.

Лучшие кредитные карты с милями

Название карты Лимит Льготный период Процентная ставка Плата за обслуживание Кэшбэк «Умная карта» Газпромбанка 1 млн руб. 60 дней 24,9% до 199 руб. в месяц до 10% Аэрофлот-Мир Классическая СМП Банка 300 тыс. руб. 55 дней 23,9% 900 руб. в год до 20% Золотая Raiffeisen Travel Rewards Card 600 тыс. руб. 52 дня 19% 2990 руб. в год До 30%

Для тех, кто ищет вариант с большим лимитом, подойдет карта «Умная карта» от Газпромбанка. Она выдается людям в возрасте от 20 до 62 лет. Важно, чтобы стаж на последнем месте работы был не менее 3 месяцев. Обработка заявки на получение занимает до 7 дней.

«Аэрофлот-Мир Классическая» от СМП Банка подойдет путешественникам, которые совершают небольшие траты. Карта выдается от 21 до 59 лет. Достаточно подать заявку, и в течение 3 дней она будет обработана.

Отдельного упоминания заслуживает карта Raiffeisen Travel Rewards Card. Ее можно получить людям в возрасте 23-67 лет. Заявление рассматривается до 2 дней. По этой карте идет максимальный кэшбэк.

Полный список наиболее интересных вариантов кредитных карт с бонусными милями вы найдете на сайте https://www.vbr.ru/banki/kreditnyekarty/mili/.

Выбор

Определитесь, какой параметр является для вас наиболее важным. Для одних это максимальный кредитный лимит. Для других приоритетным становится длительный льготный период. Третьи – предпочитают карты с большим кэшбэком. Здесь вас зависит от личных предпочтений каждого человека.